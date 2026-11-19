Roberto Kelly, a través de sus redes sociales, ha publicado un video que muestra el carácter y conocimientos, esa gran postura para encarar los desafíos y con el antecedente de haber sido campeón en Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York, además de haber logrado el campeonato en LMB con Toros de Tijuana, ha levantado la voz para definir la diferencia entre mentalidad y disciplina.

La directiva de Toros, se encargó luego de la temporada 2025 en obsvervar el mercado para traer nuevo manager, y cuando Kelly deja a los Sultanes, comienza la búsqueda por tener al panameño. Para tener mayor claridad, los directivos de los Toros preguntaron a los peloteros referencias de managers, y en la mayoría hubo comentarios positivos sobre Roberto Kelly con lo que se terminaron de convencer.

Roberto Kelly, quien logró el campeonato con Toros, habla sobre la mentalidad y disciplina

“¿Qué es más importante, si la mentalidad o disciplina? Esa es una pregunta que me gusta y me gusta hablar de ello y ahora se los diré: La mentalidad es eso que te ayuda a entender lo que quieres y a creer que puedes conseguirlo, pero con quererlo y pensarlo, no alcanza”, esta es la primera reflexión de Kelly, quien agregó que luego el trabajo que corresponde, es lo que permitirá conseguir esa meta.

Ahí es donde a su parecer, entra el aspecto de la disciplina, en la que ha sido implacable con sus palabras en su posteo de redes sociales.

“La disciplina es que tengas que hacer, sea lo que sea, incluso cuando no tengas ganas, cuando nadie esté mirando y aunque no veas los resultados. La mentalidad es la ruta pero la disciplina determina realmente quién eres”, comentó Kelly.

Roberto Kelly manager Toros de Tijuana lmb

Roberto Kelly, con un físico demoledor a sus 62 años

El manager de Toros, Roberto Kelly, se distingue también en su disciplina por el trabajo en el gimnasio, de hecho, en su última visita a TV Azteca comentó que hace diariamente tres horas de gimnasio.

Y explicó que a su llegada a Toros, hacer ejercicio de gimnasio era un requisito para los jugadores por los beneficios en el tema deportivo pero también mentales.