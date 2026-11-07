HORA EXACTA para ver Atlas vs Pachuca este sábado 7 de noviembre por la Liga BBVA MX; que comer afuera del estadio Jalisco

La Jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX nos regala un enfrentamiento vibrante este sábado 7 de noviembre, cuando los Rojinegros del Atlas reciban a los Tuzos del Pachuca en la cancha del Estadio Jalisco. El silbatazo inicial se dará exactamente a las 17:00 horas (Tiempo del Centro de México).

¿Cómo llegan Atlas y Pachuca para este encuentro?

Ambos equipos saltarán al terreno de juego con la urgencia de sumar, aunque con realidades distintas en la tabla general. El conjunto del Atlas llega a este compromiso tras imponerse por la mínima (1-0) en su visita al Atlético San Luis. Esta significó su segunda victoria consecutiva, afianzándose en la zona de clasificación a la postemporada. Pese a registrar cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas en sus últimos 10 duelos (con 18 goles a favor y 21 en contra), la inconsistencia ha acechado a los rojinegros. No obstante, su buen arranque de campaña les ha permitido colchón suficiente: suman ocho victorias en 15 fechas (E3, P4), sacándole una ventaja de cinco puntos a Tijuana (séptimo), a León (octavo) y seis a Monterrey (noveno), por lo que un triunfo más los acerca a asegurar matemáticamente su boleto a la Liguilla.

Por su parte, Pachuca arriba motivado tras golear 3-0 a Tigres, hilvanando su segundo triunfo al hilo tras vencer 2-1 al América a domicilio. Aunque los Tuzos muestran un paso similar en sus recientes 10 apariciones (4 victorias, 3 empates y 3 derrotas) y presumen de un ataque poderoso con 25 tantos a favor por 19 en contra (promediando 1.8 dianas por encuentro), su irregular inicio de torneo les sigue pesando. Actualmente se ubican en el lugar 12 con un 33.3 % de efectividad (5 triunfos, 4 empates y 6 descalabros), por lo que el margen de error es nulo si aspiran a meterse de última hora a la fiesta grande.

¿Qué comer afuera del estadio Jalisco?

Comer en los alrededores del histórico Estadio Jalisco, ubicado en la colonia Independencia de Guadalajara, es toda una tradición que combina antojos callejeros y platillos típicos tapatíos ideales para calentar motores antes o después de un partido.

Tacos dorados y tortas ahogadas: El clásico infaltable de la zona norte de Guadalajara; encontrarás puestos improvisados sobre la Calzada Independencia y las calles aledañas ideales para comer rápido y rico.

Brochetas, botanas y cerveza: Perfectas para disfrutar del ambiente previo en la plancha del estacionamiento y las banquetas mientras llega la hora del encuentro.

Además de puestos callejeros y antojitos imperdibles, también se encuentran restaurantes de las mejores opciones gastronómicas como San Mateo Restaurante Estadio y Las Originales Carnes en su Jugo.