HORA EXACTA para ver Buffalo Bills vs Minnesota Vikings; partido de Monday Night de la Semana 9 de la temporada NFL 2026

Un duelo elite se lleva a cabo este lunes para cerrar la Semana 9 de la temporada NFL 2026 con un auténtico choque de poder a poder. En punto de las 7:15 PM del centro de México (8:15 PM hora del Este / 6:15 PM hora local en Minneapolis), el imponente U.S. Bank Stadium abrirá sus puertas para albergar un duelo crucial de lunes por la noche entre los Buffalo Bills y los Minnesota Vikings.

Así llegan Buffalo Bills y Minnesota Vikings para este partido

Los Buffalo Bills llegan a este compromiso con el ánimo a tope y el sello intacto de contendientes al Super Bowl. Bajo la batuta de un inspiradísimo Josh Allen, la ofensiva de Buffalo ha demostrado una versatilidad letal tanto por aire como por tierra, complementada por armas explosivas como James Cook y Dalton Kincaid. El equipo dirigido por Joe Brady busca afianzar su dominio en la Conferencia Americana y consolidar el buen momento tras exhibiciones recientes muy contundentes.

Del otro lado, los Minnesota Vikings defienden su territorio con la urgencia de imponer condiciones en la NFC Norte. El U.S. Bank Stadium se anticipa como un auténtico hervidero, donde la defensiva púrpura tendrá la complicada misión de contener la tormenta ofensiva que encabeza Allen. La clave para los locales pasará por neutralizar el juego vertical de los Bills y aprovechar las diagonales mediante la ejecución precisa de su ataque, haciendo valer la localía en uno de los escenarios más ruidosos y complicados de toda la liga.

Todo está listo para una noche mágica de futbol americano. Las estadísticas quedan de lado cuando dos potencias de la liga se miden bajo los reflectores del Monday Night Football. ¿Podrá Buffalo asaltar la fortaleza vikinga o hará valer Minnesota su condición de local? ¡Que se abran las apuestas!