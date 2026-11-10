HORA EXACTA para ver FC Juárez vs Guadalajara este martes 10 de noviembre por la Liga BBVA MX Femenil; qué clima se espera en Ciudad Juarez durante el partido

Este martes 10 de noviembre comienza la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil con los partidos de ida de los Cuartos de Final, las Bravas de FC Juárez reciben en casa a las Chivas de Guadalajara en una eliminatoria vibrante de pronóstico reservado.

La hora exacta programada para que ruede el balón en la frontera es a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) / 20:00 horas (tiempo local de Ciudad Juárez), teniendo como escenario la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

¿Cómo llegan Juárez y Chivas para este partido?

El conjunto fronterizo buscará aprovechar la condición de local y el clima de la frontera para sacar una ventaja considerable ante un cuadro tapatío que aspira a llevar la serie encarrilada hacia tierras jaliscienses.

Durante la fase regular, las Chivas lograron quedarse con el triunfo con un apretado 1-0 en territorio tapatío, pero la Liguilla representa un escenario completamente distinto donde la escuadra juarense suele hacerse fuerte ante su gente. Los dos equipos sumaron en la fase regular 30 puntos. Guadalajara quedó segundo del Grupo B, mientras las Bravas en tercero del grupo A.

El duelo definitorio de vuelta está programado para el sábado 14 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Akron. Todo se encuentra preparado para noventa minutos intensos en el norte del país; sincroniza tu reloj a las 21:00 horas para no perderte el inicio del choque entre Bravas y Rojiblancas.

¿Qué clima se espera en Ciudad Juarez durante el partido entre Juárez vs Chivas?

Para la noche de este martes 10 de noviembre, se pronostica un clima fresco y seco en el Estadio Olímpico Benito Juárez durante el partido entre FC Juárez y Chivas Femenil:

Temperatura: Rondará los 15 °C al silbatazo inicial (20:00 hrs tiempo local / 21:00 hrs CDMX) y descenderá hasta los 13 °C hacia el final del encuentro.

Rondará los al silbatazo inicial (20:00 hrs tiempo local / 21:00 hrs CDMX) y descenderá hasta los hacia el final del encuentro. Cielo y precipitación: Cielo despejado, sin probabilidad de lluvia (0%).

Cielo despejado, sin probabilidad de lluvia (0%). Viento: Moderado y constante a 3 mph procedente del suroeste.

Recomendación: Se sugiere a los aficionados asistir bien abrigados con chamarra o suéter pesado, ya que la sensación térmica bajará gradualmente a lo largo de la noche en la frontera.