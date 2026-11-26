Este jueves 26 de noviembre de 2026, se disputa el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX entre Pachuca vs Chivas.
Es el encuentro encargado de inicar con las actividades del día y se disputa en el Estadio Hidalgo.
Hora exacta del Pachuca vs Chivas
El partido está programado para que comience exactamente a las 19:00 horas tiempo del centro de México.
- Pachuca vs Chivas
- Fecha: jueves 26 de noviembre de 2026
- Horario: 19:00 horas tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
Así llegan Pachuca y Chivas
Chivas llega como superlíder del torneo regular y uno de los contendientes al título. Cerró en el primer lugar de la tabla con 33 puntos y llega de vencer 1-0 a Cruz Azul en la última jornda.
Los dirigidos por Gabriel Milito buscarán tomar ventaja desde el partido de ida pues cierran en casa y tienen el beneficio de que en caso de empate en el marcador global, avanza por mejor posición en la tabla general.
Por otra parte, Pachuca se metió a la Liguilla en el octavo lugar con 25 puntos y para muchos puede ser uno de los caballos negros por la calidad de futbolistas que tienen.
El equipo de Benjamín Mora llega con cuatro victorias consecutivas en las que logró vencer al América, Tigres, Atlas y Toluca. Cuentga con el campeón de goleo del Apertura 2026 Salomón Rondón, que ha marcado hasta el momento 17 goles en el competición.
Los Tuzos necesitan aprovechar la localia y ganar para seguir soñando con avanzar rumbo al titulo.
Lugares para estacionarte cerca del Estadio Hidalgo
El Estadio Hidalgo cuenta con un estacionamiento amplio con al rededor de 1,200 cajones. Diferentes aficionados han confirmado en redes sociales que el precio normalmente es de $100 pesos por vehículo pero en este tipo de encuentros pueden llegar a subir los costos por la importancia del partido y el rival.
Otra de las opciones son los alrededores del inmueble pues se encuentran varias calles o estacionamientos que la gente utiliza y camina para llegar al Estadio.
Recomendaciones a la redonda:
- Llega al menos 90 minutos antes del inicio. En Liguilla se llenan rápido el inmueble.
- Hay estacionamiento en superficie justo al lado del estadio y opciones en las calles cercanas a la salida de la Autopista 85.
- El estadio está junto a la Central de Autobuses de Pachuca, ideal si llegas en camión desde Ciudad de México.