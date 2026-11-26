Este jueves 26 de noviembre de 2026, se disputa el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX entre Pachuca vs Chivas.

Es el encuentro encargado de inicar con las actividades del día y se disputa en el Estadio Hidalgo.

🌪️ | Hoy inicia una nueva historia:



🤍 ¡VAMOS EL CLUB DE FUTBOL PACHUCA HASTA EL FINAL! 💙#PachucaChivas pic.twitter.com/YxlBGEjFAb — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 26, 2026

Hora exacta del Pachuca vs Chivas

El partido está programado para que comience exactamente a las 19:00 horas tiempo del centro de México.

Pachuca vs Chivas

Fecha: jueves 26 de noviembre de 2026

Horario: 19:00 horas tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

🇫🇷 ¡HOY JUEGA EL REBAÑOOOOO! 🇫🇷



😤 ¡A DEJARLO TODO EN LA CANCHA PARA CONSEGUIR LA VENTAJA EN LOS CUARTOS DE FINAL! 🔥



¡VAMOS, ROJIBLANCOS! 👊🏼 pic.twitter.com/36gz3JyV4A — CHIVAS (@Chivas) November 26, 2026

Así llegan Pachuca y Chivas

Chivas llega como superlíder del torneo regular y uno de los contendientes al título. Cerró en el primer lugar de la tabla con 33 puntos y llega de vencer 1-0 a Cruz Azul en la última jornda.

Los dirigidos por Gabriel Milito buscarán tomar ventaja desde el partido de ida pues cierran en casa y tienen el beneficio de que en caso de empate en el marcador global, avanza por mejor posición en la tabla general.

Por otra parte, Pachuca se metió a la Liguilla en el octavo lugar con 25 puntos y para muchos puede ser uno de los caballos negros por la calidad de futbolistas que tienen.

El equipo de Benjamín Mora llega con cuatro victorias consecutivas en las que logró vencer al América, Tigres, Atlas y Toluca. Cuentga con el campeón de goleo del Apertura 2026 Salomón Rondón, que ha marcado hasta el momento 17 goles en el competición.

Los Tuzos necesitan aprovechar la localia y ganar para seguir soñando con avanzar rumbo al titulo.

Lugares para estacionarte cerca del Estadio Hidalgo

El Estadio Hidalgo cuenta con un estacionamiento amplio con al rededor de 1,200 cajones. Diferentes aficionados han confirmado en redes sociales que el precio normalmente es de $100 pesos por vehículo pero en este tipo de encuentros pueden llegar a subir los costos por la importancia del partido y el rival.

Otra de las opciones son los alrededores del inmueble pues se encuentran varias calles o estacionamientos que la gente utiliza y camina para llegar al Estadio.

Recomendaciones a la redonda: