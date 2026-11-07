HORA EXACTA para ver Pumas vs América este sábado 7 de noviembre por la Liga BBVA MX, cómo llegar a Ciudad Universitaria y qué opciones de transporte tienes para evitar el tráfico.

El Torneo Apertura 2026 nos regala una edición del Clásico Capitalino. Este sábado 7 de noviembre a las 21:05 horas (Tiempo del centro de México), el Estadio Olímpico Universitario será la sede de un enfrentamiento entre Pumas y América en la Jornada 16 de la Liga BBVA MX, donde la urgencia de clasificar se cruza con el orgullo de la capital.

Así llegan Pumas y América para este partido

Un agónico gol al minuto 90+1 le dio a Pumas un triunfo de oro ante Puebla, manteniendo vivas sus esperanzas de Liguilla. Sin embargo, a falta de dos jornadas, los dirigidos por Esteban Solari no tienen margen de error: marchan en la décima posición con 20 puntos (G5, E5, P5), a dos de la zona deseada. El panorama no es sencillo, pues su desempeño en el Pedregal ha sido endeble, cosechando solo una victoria en siete duelos como local (E4, P2) y permitiendo 12 anotaciones en casa.

Por su parte, América llega con el boleto a la Liguilla amarrado y como líder del torneo por diferencia de goles, aunque atraviesa una racha turbulenta. Tras empatar 2-2 ante Toluca, las “Águilas” acumulan tres partidos sin ganar (E2, P1). Si bien presumen la mejor ofensiva con 36 tantos, su zaga ha sufrido encajando 21 goles y ligando nueve duelos sin colgar el cero. No obstante, salir del Banorte les sienta bien: son el segundo mejor visitante del certamen tras ganar cinco de sus siete salidas (E1, P1).

¿Cómo llegar a Ciudad Universitaria y qué opciones de transporte se tiene para evitar el tráfico?

Para asistir al Pumas vs América, considera las siguientes opciones de transporte para evitar el tráfico intenso en Insurgentes, Periférico y Eje 10 Sur: