Pumas recibe a Rayados de Monterrey este sábado 21 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario, en duelo de la Jornada 17 del Apertura 2026.

Cómo llegan Pumas y Monterrey para este partido

El conjunto universitario afronta esta última fecha fuera de la zona de clasificación, pero aún conserva posibilidades matemáticas de meterse de última hora entre los ocho mejores del campeonato. Para lograr la hazaña, los universitarios están obligados a ganar y esperar una combinación de resultados favorables. Aunque Pumas acumula tres partidos sin derrota (una victoria y dos empates), su irregularidad a lo largo de 16 jornadas (cinco triunfos, seis empates y cinco descalabros) lo tiene contra las cuerdas.

Tras igualar 2-2 frente al América en su presentación más reciente en Ciudad Universitaria, el cuadro capitalino busca romper una preocupante tendencia: apenas suma una victoria en ocho duelos como anfitrión (con cinco empates y dos derrotas) y liga cuatro compromisos sin poder sumar de a tres.

En la acera contraria aparece un Monterrey que llega instalado dentro de los ocho primeros lugares gracias a su triunfo 0-1 sobre Querétaro la semana pasada, resultado con el que puso fin a una racha de tres encuentros sin ganar y alcanzó su séptima victoria del semestre. A la escuadra regiomontana le basta con no perder en la capital del país para confirmar su presencia en la fiesta grande.

Rayados ha mostrado solvencia fuera de casa con tres triunfos en ocho salidas, además de presumir un amplio dominio histórico reciente sobre los felinos: ha ganado seis de los últimos diez enfrentamientos entre todas las competiciones y se ha llevado la victoria en tres de sus últimas cinco visitas a territorio universitario.

Qué artículos están prohibidos meter al estadio Olímpico Universitario

Para ingresar al Estadio Olímpico Universitario en partidos de la Liga BBVA MX, la UNAM y las autoridades aplican un estricto protocolo de seguridad que prohíbe diversos objetos para garantizar la integridad de los aficionados.

Objetos principales prohibidos:

Equipaje y contenedores: Mochilas grandes, bultos voluminosos, hieleras, termos, botellas de vidrio o plástico y latas.

Objetos peligrosos: Armas de cualquier tipo, objetos punzocortantes, herramientas, encendedores, cerillos, pirotecnia, bombas de humo y apuntadores láser.

Sustancias y alimentos: Bebidas alcohólicas, estupefacientes, cigarros electrónicos (vapeadores) y alimentos externos.

Accesorios y animación: Paraguas con punta metálica, hebillas de cinturón grandes, palos de bandera, astas, trompetas, matracas, papel picado, rollos de papel y mantas o trapos de gran tamaño que obstruyan la visibilidad.

Tecnología y mascotas: Cámaras fotográficas o de video profesionales sin acreditación, drones, pilas de repuesto sueltas y animales de compañía (excepto perros guía).