HORA EXACTA para ver Pumas vs Tigres este martes 10 de noviembre, partido de cuartos de final de la Liga BBVA MX Femenil; cómo llegar al estadio Olímpico Universitario en Metro y Metrobús

Este martes 10 de noviembre de 2026 viviremos un choque vibrante en la Ciudad de México. Pumas recibe a Tigres en el duelo de ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, una eliminatoria que promete dinamita pura.

Para que no te pierdas ningún detalle del silbatazo inicial, la hora exacta pactada para el arranque es a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

¿Cómo llegan Pumas y Tigres para este partido?

El conjunto universitario busca dar la campanada en casa y tomar ventaja frente a una de las escuadras más dominantes del circuito rosa.

Las auriazules dirigidas por Roberto Medina llegan con el objetivo de hacer valer la localía en el Pedregal y frenar la poderosa ofensiva de las Amazonas. El antecedente reciente del torneo regular dejó claro el dinamismo que ambos conjuntos imprimen en el terreno de juego, por lo que la solidez defensiva de Pumas será clave para no llegar condicionado al encuentro de vuelta.

Por su parte, Tigres busca imponer su jerarquía en instancias finales para sellar un resultado favorable que les permita cerrar con tranquilidad la serie el próximo sábado 14 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Universitario de Monterrey.

Todo está listo en el Pedregal para noventa minutos de máxima intensidad. Ajusta tu reloj a las 19:00 horas y vive las emociones del arranque de la Liguilla.

¿Cómo llegar al estadio Olímpico Universitario en Metro y Metrobús?

Para llegar al Estadio Olímpico Universitario al Pumas vs Tigres Femenil (19:00 hrs), las mejores opciones en transporte público son:

Metrobús (Línea 1): Desciende en la estación Doctor Gálvez y camina por Avenida Insurgentes directamente hacia los accesos del estadio, o baja en Ciudad Universitaria y camina hacia la zona deportiva.

Desciende en la estación y camina por Avenida Insurgentes directamente hacia los accesos del estadio, o baja en y camina hacia la zona deportiva. Metro (Línea 3):

Estación Universidad (Terminal): Es la alternativa más práctica. Al salir, aborda de forma gratuita las rutas del Pumabús en el paradero (CETRAM) que te trasladan directo a las inmediaciones del inmueble.

Estación Copilco: Puedes bajar aquí y realizar una caminata de 15 a 20 minutos cruzando la zona de facultades hasta la cancha.

Tip clave: Debido al tráfico laboral de un martes por la tarde en Insurgentes y Eje 10 Sur, anticípatelo saliendo con al menos 90 minutos de margen.