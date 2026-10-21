HORA EXACTA para ver Santos vs Pumas de la Jornada 13 del Apertura 2026; los mejores lugares para comer en Torreón antes del partido

Este miércoles 21 de octubre del 2026, se enfrentan Santos vs Pumas correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y el juego inicia en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México.

Santos vs Pumas



Fecha: miércoles 21 de octubre del 2026

Horario: 21:10 horas tiempo del centro de México

Torneo: Jornada 13 del Apertura 2026

¡𝐇𝐨𝐲 𝐣𝐮𝐞𝐠𝐚 𝐞𝐥 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐋𝐚𝐠𝐮𝐧𝐚! 🇳🇬⚔️

Juntos defendamos nuestro territorio. 👊🏟️#PORTITODOSINTINADA pic.twitter.com/KTK5bRFlpW — Club Santos (@ClubSantos) October 21, 2026

Los mejores lugares para comer en Torreón antes del partido

Para todos los aficionados que van asistir al encuentro de Santos vs Pumas, aquí te dejamos tres lugares clásicos para que puedas ir a comer.

La Joya : taquería clásica en Torreón, Coahuila (desde 1974) , famosa por sus tacos de suadero, adobada, pastor y buche . Un lugar que la gente recomienda e invita a probar.

: taquería clásica en , famosa por sus tacos de . Un lugar que la gente recomienda e invita a probar. El Danubio Lagunero : es un negocio tradicional en Torreón, Coahuila, famoso por sus emblemáticas gorditas infladas de maíz y de harina.

: es un negocio tradicional en Torreón, Coahuila, famoso por sus emblemáticas gorditas infladas de maíz y de harina. Loncheria Cuauhtémoc: es un negocio con más de 50 años de tradición famoso por sus lonches y tortas tradicionales de jamón, carnitas, adobada y aguacate.

Así llegan Santos y Pumas

Santos llega con un buen ritmo pues tiene cinco victorias consecutivas, la última un contundente 5-0 ante Querétaro. Tahiel Jiménez llega en un buen ritmo con cinco goles en dos partido por lo que será uno de los futbolistas a seguir en el encuentro.

Llega el equipo ubicado en el noveno lugar de la tabla con 16 puntos conseguidos luego de tener 5 triunfos, un empate y 6 derrotas con 17 goles anotados y 16 goles recibidos. El equipo requiere seguir ganando para soñar con poderse meter en la Liguilla.

Por otra parte, Pumas cortó una racha sin ganar al derrotar 2-1 de visitante al Atlante. Se ubican en el lugar 11 de la tabla con 16 puntos y es fundamental para el equipo llevarse los tres puntos para meterse en la lucha por un lugar en la Liguilla.

Ambos equipos necesitan sumer puntos pues una derrota los podría alejar del objetivo de clasificar.