Hora exacta para ver Seattle Seahawks vs Denver Broncos; inicio de la Semana 6 de la NFL

Nuevamente es jueves y solo significa una cosa para los amantes del futbol americano, inicia la actividad de la semana 6 de la NFL con el encuentro entre Seattle Seahawks vs Denver Broncos que podrás ver totalmente EN VIVO en punto de las 18:15 horas tiempo del centro de México.

Prepped for prime time 🏠 @EmpowerField x #TNFonPrime https://t.co/c9Qe7AyJka — Denver Broncos (@Broncos) October 15, 2026

El partido se disputará en el Empower Field at Mile High de Denver, ambos equipos llegan con marca idéntica de 3-2, lo que convierte el encuentro juego de contendientes que buscan consolidar su posición en la carrera por los playoffs.

Thursday night under the lights. https://t.co/QqMuPU5mSs — Seattle Seahawks (@Seahawks) October 15, 2026

Así llegan Seattle Seahawks y Denver Broncos

Los Seattle Seahawks llegan tras una derrota ajustada ante San Francisco 49ers al quedar 32-29 en la Semana 5. Antes de eso, vencieron a los Chargers 30-23, cayeron de visita ante los Commanders 33-31, aplastaron a los Cardinals 31-7 y una victoria cerrada sobre los Patriots 13-10 en la Semana 1.

La ofensiva depende mucho de Jaxon Smith-Njigba, líder de la liga en yardas de recepción, aunque el equipo ha tenido dificultades en third downs (alrededor del 29.8 %). La defensa es sólida, pero los turnovers les han costado caro en las derrotas.

Por su parte, los Denver Broncos llegan con una victoria ante los Chargers 23-17 en la Semana 5, previamente cayeron 24-14 en San Francisco, vencieron a los Rams 30-26, a los Jaguars 20-13, y perdieron en la semana 1 ante los Chiefs 31-10.

Las bajas para el Seattle Seahawks vs Denver Broncos

Habrá algunas bajas clave para tomar en cuenta en el encuentro, en el lado de Seattle, los linebackers Drake Thomas (tobillo) y Chazz Surratt (pantorrilla), el running back Zach Charbonnet que sigue en recuperación. (

Uno de los jugadore clave para estar siguiendo en el encuentro es a Jaxon Smith-Njigba, uno de los receptores que partido tras partido termina marcando la diferencia.

Para Denver, las ausencias son más sensibles en la secundaria: el cornerback All-Pro Patrick Surtain II y el safety Talanoa Hufanga están OUT. El cornerback Riley Moss figura como QUESTIONABLE tras práctica limitada. Estas bajas obligan a Denver a improvisar en la cobertura, especialmente frente a Smith-Njigba.

