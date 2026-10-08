Hora exacta para ver Tampa Bay Buccaneers vs Dallas Cowboys; inicio de la semana 5 de la NFL

El arranque de la semana 5 de la NFL llega este jueves 8 de octubre de 2026 con el duelo de Thursday Night Football, Tampa Bay Buccaneers vs Dallas Cowboys en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El arranque del partido será en punto de las 18:15 horas tiempo del centro de México.

Así llegan Tampa Bay y Cowboys

Tampa Bay llega con récord de 0-4 y en el sótano de la NFC Sur. Sus cuatro derrotas han sido cerradas: 27-33 en Cincinnati, 19-23 ante Cleveland, 16-23 frente a Minnesota y 14-17 contra Green Bay.

El ataque promedia cerca de 19 puntos y se ubica entre los peores de la liga en yardas totales, aunque la defensa ha sido más sólida en yardas permitidas.

La baja de Baker Mayfield por lesión en el pulgar derecho obligó a dar el balón al novato Jalon Daniels, quien en su primer juego de la temporada fue interceptado dos veces y no pudo levantar el marcador ante los Packers, a pesar de mantener el juego cerrado.

Por su parte, Dallas está 2-2 y tercero en la NFC Este. Cayó 20-28 en Nueva York ante los Giants, venció 37-20 a Washington, perdió 31-34 con Baltimore y se impuso 34-30 en Houston.

Cowboys llega con uno de los ataque es de los más productivos de la liga, alrededor de 30.5 puntos por juego. La defensa permite cerca de 28 puntos y muchas yardas terrestres.

Las bajas para el Tampa Bay vs Cowboys

En el reporte final, Tampa Bay tendrá varias bajas pues no contará con el quarterback Baker Mayfield (pulgar derecho), el safety Antoine Winfield Jr. (costilla; se espera una ausencia de dos a cuatro semanas), el cornerback Benjamin Morrison (cuádriceps) y el linebacker SirVocea Dennis (tobillo y pie). Anthony Nelson aparece limitado por enfermedad.

Dallas descartó al cornerback Cobie Durant (isquiotibiales), al linebacker DeMarvion Overshown (isquiotibiales) y al tackle Drew Shelton (isquiotibiales).

