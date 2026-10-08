Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
RITUAL NFL SITIO.png

Hora exacta para ver Tampa Bay Buccaneers vs Dallas Cowboys; inicio de la semana 5 de la NFL

Conoce la hora exacta en la que inicia y vas a poder ver el partido entre Tampa Bay Buccaneers vs Dallas Cowboys en el inicio de la semana 5 de la NFL

Dallas Cowboys
Dallas Cowboys|Reuters

Escrito por: Iván Vilchis

El arranque de la semana 5 de la NFL llega este jueves 8 de octubre de 2026 con el duelo de Thursday Night Football, Tampa Bay Buccaneers vs Dallas Cowboys en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El arranque del partido será en punto de las 18:15 horas tiempo del centro de México.

Así llegan Tampa Bay y Cowboys

Tampa Bay llega con récord de 0-4 y en el sótano de la NFC Sur. Sus cuatro derrotas han sido cerradas: 27-33 en Cincinnati, 19-23 ante Cleveland, 16-23 frente a Minnesota y 14-17 contra Green Bay.

El ataque promedia cerca de 19 puntos y se ubica entre los peores de la liga en yardas totales, aunque la defensa ha sido más sólida en yardas permitidas.

La baja de Baker Mayfield por lesión en el pulgar derecho obligó a dar el balón al novato Jalon Daniels, quien en su primer juego de la temporada fue interceptado dos veces y no pudo levantar el marcador ante los Packers, a pesar de mantener el juego cerrado.

Por su parte, Dallas está 2-2 y tercero en la NFC Este. Cayó 20-28 en Nueva York ante los Giants, venció 37-20 a Washington, perdió 31-34 con Baltimore y se impuso 34-30 en Houston.

Cowboys llega con uno de los ataque es de los más productivos de la liga, alrededor de 30.5 puntos por juego. La defensa permite cerca de 28 puntos y muchas yardas terrestres.

Las bajas para el Tampa Bay vs Cowboys

En el reporte final, Tampa Bay tendrá varias bajas pues no contará con el quarterback Baker Mayfield (pulgar derecho), el safety Antoine Winfield Jr. (costilla; se espera una ausencia de dos a cuatro semanas), el cornerback Benjamin Morrison (cuádriceps) y el linebacker SirVocea Dennis (tobillo y pie). Anthony Nelson aparece limitado por enfermedad.

Dallas descartó al cornerback Cobie Durant (isquiotibiales), al linebacker DeMarvion Overshown (isquiotibiales) y al tackle Drew Shelton (isquiotibiales).

Tags relacionados
Tampa Bay Buccaneers
Dallas Cowboys

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
9 OCT
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
9 OCT
TIGRES VS TOLUCA LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Toluca LIVE PREVIO

7:50 p. m.
9 OCT
TIGRES VS TOLUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Toluca EN VIVO

8:45 p. m.
9 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
9 OCT
BORREGOS CCM VS BURROS BLANCOS FECHA.jpg

ONEFA|Borregos CCM vs Burros Blancos

3:50 p. m.
10 OCT
JUÁREZ VS XOLOS LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Juárez vs Tijuana Live Previo

4:25 p. m.
10 OCT
JUÁREZ VS XOLOS FECHA (1).jpg

Liga BBVA MX| Juárez vs Tijuana EN VIVO

4:48 p. m.
10 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca| Miguel “Piolín” Martínez vs Nahuel Boncompagni Live Previo

10:20 p. m.
10 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Miguel “Piolín” Martínez vs Nahuel Boncompagni

10:55 p. m.
10 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
12 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
12 OCT