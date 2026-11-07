HORA EXACTA para ver Toluca vs Monterrey este sábado 7 de noviembre por la Liga BBVA MX; qué clima se espera en Toluca y cómo prepararte para el frío en el Nemesio Díez

El margen de error se ha agotado en el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Este sábado 7 de noviembre, el Estadio Nemesio Diez atestiguará un choque de alto voltaje entre Toluca y Monterrey, dos planteles urgidos de victoria para amarrar su boleto directo a la Liguilla. El encuentro comenzará a las 19:00 horas (Tiempo del centro de México)

¿Cómo llegan Toluca y Monterrey para este encuentro?

Toluca llega golpeado tras dejar ir la ventaja en dos ocasiones para empatar 2-2 ante el América en el Estadio Banorte. Este resultado significó su cuarto empate consecutivo y encendió las alarmas en el esquema de Antonio Mohamed: los “Diablos Rojos” no ganan desde mediados de septiembre, acumulando siete encuentros al hilo sin victoria (E5, P2). Aunque permanecen entre los mejores ocho de la tabla, necesitan reencontrarse con el triunfo. Sumado a esto, registran tres partidos seguidos sin ganar como locales (E2, P1), condición donde acumulan 3 de sus 6 triunfos del torneo.

Por su parte, Monterrey aterriza en la capital mexiquense tras igualar 3-3 ante Tijuana y con dos fechas seguidas sin sumar de a tres (E1, P1). Con tres duelos pendientes por disputar, La Pandilla se ubica en zona de clasificación, pero su rendimiento de visitante deja dudas (G2, E1, P3). Aunque golearon 1-4 a Puebla en su última salida, los regiomontanos arrastran una pesada racha de ocho visitas consecutivas sin poder vencer a Toluca en cualquier competición (E3, P5).

¿Qué clima se espera en Toluca y cómo prepararte para asistir al Nemesio Díez?

Para el partido se pronostica una temperatura de 14°C con cielo claro y periodos de nubes, vientos leves del suroeste a 2 mph y una baja probabilidad de lluvia (15%).

Para ir al encuentro la clave es vestirse en capas: