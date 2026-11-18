La penúltima fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League Femenil vive este miércoles 18 de noviembre una jornada crítica, donde cuatro duelos de alto voltaje repartidos en el continente definirán las aspiraciones de los clubes rumbo a los cuartos de final y los puestos de repechaje.

En el Nordic Wellness Arena, el Häcken recibe al Manchester City a las 11:45 horas. El conjunto sueco, urgido de sumar tras estancarse en la parte baja con apenas dos unidades, busca dar la sorpresa ante unas cityzens que marchan firmes en la parte alta con seis puntos, con la misión de amarrar su boleto al selecto grupo del top 12, al momento se ubica en el sexto puesto.

Simultáneamente, en el Estadio Alfredo di Stéfano, el Real Madrid se mide ante el Inter de Milán a las 11:45 horas. Las merengues llegan en una sólida racha y con la mira puesta en afianzarse en la zona alta de la clasificación, mientras que el cuadro nerazzurro necesita imperiosamente un triunfo correctivo para evitar complicaciones tras sus últimos tropiezos continentales. Inter se encuentra en el puesto 13 fuera del repechaje.

Por la tarde, a las 14:00 horas, el The Cherry Red Records Stadium albergará un auténtico partidazo entre el Chelsea y el PSG, dos contendientes directos por el protagonismo europeo. El conjunto inglés se encuentra en la quita posición con ocho unidades, mientras el Paris Saint-Germain es décimo sumando cinco puntos.

Cierran la cartelera la Juventus y el Leuven en el Stade La Marmora-Pozzo a las 14:00 horas, con las bianconere buscando escalar posiciones en zona de playoffs frente a un combativo conjunto belga. La ‘Vecchia Signora’ es octavo en la tabla con 6 puntos y el conjunto belga se encuentra en la parte baja de la tabla con dos unidades.