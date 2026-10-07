Isaac Del Toro: La Hora para ver EN VIVO al mexicano en el Gran Piemonte

Las imágenes de Isaac Del Toro totalmente emocionado y triste por no alcanzar podio en el Mundial de Ciclismo de Ruta mermó en el aficionado que le tiene en alta estima y lo coloca entre sus favoritos del momento. Por eso, se le presta toda la atención cuando vuelve al ruedo en el Gran Piemonte y este artículo de Dónde ver EN VIVO te explica sobre las actividades a iniciar a las 5:50 de la mañana este jueves 08 de octubre de 2026.

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¿Qué esperar de Isaac Del Toro en el Gran Piemonte 2026?

El ciclismo mexicano vive un auge que no existía desde hace décadas y todo es culpa de un joven de 23 años que ha incursionado en la élite de una forma inesperada. Ahora que hubo cambios en UAE Team Emirates tras la terrible lesión de Tadej Pogacar, se confirmó al equipo (donde se encuentra el mexicano) que correrá en Italia este jueves en el circuito de 185 kilómetros de un solo día.

Las actividades previas de Isaac Del Toro lo colocaron de nuevo como uno de los referentes mundiales, al quedarse a un segundo del podio. Por eso, se espera que esta competición pueda parecerse completamente a la del año pasado o acercarse un poco a dicho triunfo que representó el 15 de dicha temporada.

¿Dónde ver EN VIVO a Isaac Del Toro en el Gran Piemonte?

El interés por las carreras del Torito se han intensificado a nivel nacional, pero se indica que esta carrera estará disponible a través de ESPN. Y si por alguna razón no se ve en la señal de TV de Paga, puedes acceder a Disney+, donde el paquete más caro es el que te da acceso a todas las actividades deportivas que tiene la plataforma de streaming.

¿Cuándo será la siguiente carrera de Isaac Del Toro?

Según los expertos, esta podría ser la carrera final de la temporada para el mexicano previo al reposo invernal. Isaac Del Toro buscará defender su título de 2025 en Piemonte y tal vez despedirse en lo más alto. Y es que la siguiente carrera en puerta es el Giro de Lombardía a disputarse el próximo sábado 10 de octubre. Ya será decisión del equipo si mandan al Torito al cierre de las carreras grandes del circuito de la Unión Ciclista Internacional.