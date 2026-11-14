Jamaica vs México: ¿Dónde ver HOY EN VIVO y GRATIS el partido de la Concacaf Nations League?; canal de tv abierta para ver el juego

Este sábado 14 de noviembre, la Selección Mexicana visita Kingston para medirse ante su similar de Jamaica en la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27 donde marcará el debut oficial de Rafael Márquez en la dirección técnico del conjunto azteca tras una gira de cuatro partidos amistosos sin conocer el triunfo.

Con la presión de romper la sequía de triunfos en el arranque de su proceso, Rafa Márquez apuesta al regreso de referentes ofensivos como Julián Quiñones, Jesús “Tecatito” Corona y Alexis Vega, quienes acompañarán a Santiago Giménez en el ataque. Asimismo, Gilberto Mora reaparece tras superar una lesión y apunta a ser el motor creativo en el mediocampo junto a Luis Romo y Erik Lira.

México busca sacar un resultado positivo ya que la selección de Jamaica, dirigidos por Rudolph Speid, apostará a un combinado lleno de juventud el cual apostará a su potencia física, velocidad y el apoyo de su afición para hacer pesar su localía, afronta la eliminatoria con bajas sensibles en su plantilla, entre ellas Leon Bailey, Demarai Gray y Shamar Nicholson.

¿Dónde ver el partido México vs Jamaica?

El duelo entre la Selección Mexicana y Jamaica lo podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca, por Azteca 7, nuestro sitio y la APP oficial a partir de las 18:50 horas, tiempo del centro de México, con la narración y análisis de Christian Martinoli, El ‘Doctor’ García, Jorge Campos, Zague, David Medrano y Carlos Guerrero.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre México vs Jamaica?

El encuentro está programado para el próximo martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, donde se definirá el boleto al Final Four y el pase directo a la Copa Oro 2027. El anotar en territorio caribeño resulta vital para encarar con mayor margen el duelo de vuelta ya el reglamento de la competencia establece el gol de visitante como primer criterio de desempate en el marcador global.