Jorge Campos se rinde ante Memo Ochoa: “Será un histórico de la Selección Mexicana durante muchos años”

El portero más recordado en la historia de la Selección Mexicana, Jorge Campos, aseguró que Memo Ochoa, "siempre será un histórico" del conjunto Azteca, esto previo al partido entre México vs Chile, en donde se le realizó un homenaje al cancerbero que anunció su retiro de las canchas tras disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Al inicio de la transmisión del último encuentro amistoso del conjunto Azteca en la presente fecha FIFA de octubre, Jorge Campos no dudó en lanzar elogios hacia el exguardameta surgido de las fuerzas básicas del América.

"La verdad es que hizo grandes atajadas, le dio puntos, le dio triunfos a México y al América, a todos, Memo va a ser y será un histórico de la Selección Mexicana durante muchos, muchos años", aseguró Jorge Campos, talento de TV Azteca Deportes.

¡Aconsejando a la nueva generación! 👀 Guillermo Ochoa no perdió la oportunidad de darle unas palabras a Alex Padilla antes del juego ante Chile 🇲🇽 #LaNuevaEra #MiSelecciónAzteca 🔴 México vs. Chile EN VIVO por Azteca 7, https://t.co/tF3acdTM2g y la App TV Azteca 🇲🇽🆚🇨🇱 https://t.co/hX0TT7MAMo — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 7, 2026

Los números de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana

Guillermo Ochoa pasará a la historia del futbol mexicano, pues disputó 6 veces la Copa Mundial de la FIFA (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022, y Norteamérica 2026, igualando en participaciones en esta justa veraniega a leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Con la playera de la Selección Mexicana disputó 154 partidos, 64 amistosos, 33 de eliminatoria, 25 de Copa Oro, 12 de Copa del Mundo, 10 de Nations League, 5 de Copa Confederaciones y 5 de Copa América, en donde conquistó 7 títulos oficiales.

Entre las participaciones más destacadas de Memo Ochoa se recuerdan la del Mundial de Brasil 2014, en donde eclipsó al planeta con las atajadas realizadas ante el anfitrión, en donde el resultado final fue 0-0, en gran medida gracias al exportero del Ajaccio.

En Rusia 2018 también tuvo momentos importantes como en el triunfo de 1-0 sobre Alemania o el triunfo ante Corea del Sur, además, en Qatar 2022 siempre será recordado por atajarle un penal a Robert Lewandowski, uno de los delanteros más letales en la historia del futbol.