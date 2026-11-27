Este viernes 27 de noviembre del 2026, en el programa de Protagonistas, Jorge Campos reveló ante Luis García, Carlos ‘Warrior’ Guerrero y Álvaro López Sordo el equipo que va a ser finalista en el Apertura 2026.

El “Inmortal” lo tiene claro y detalló que el finalista del Apertura 2026 va a ser Chivas y se siente tan seguro que le dijo a Álvaro López Sordo que si quiere pueden apostar.

“Yo te digo que Chivas va a llegar a la final. Así como quieres apostar tu cafecito con tu... Chivas a la final. Chivas va a estar en la final, yo nada más les digo, va a llegar a la final”.

Jorge Campos ve a Chivas en la final 🐐



El Inmortal está seguro de que el Rebaño Sagrado estará en el partido por el campeonato del Apertura 2026 🏆#ConLosProta #LaMesaProta pic.twitter.com/pgBREXSP45 — Los Protagonistas (@losprota) November 28, 2026

Al final, Jorge y Álvaro cerraron la apuesta con un apreton de manos. Conforme avance la Liguilla, veremos quien de los dos se termina llevando la victoria.

Chivas necesita ganar en el Akron para avanzar a Semifinales

A pesar de que Jorge Campos lo tiene claro, Chivas tiene un gran reto para seguir en la Liguilla.

El rebaño necesita ganar el domingo 29 de noviembre del 2026 en el Estadio Akron. En el juego de ida terminó perdiendo 2-1, por lo que en la vuelta el empate lo dejaría eliminado por el marcador global.

Los dirigidos por Milito necesitan la victoria ante Pachuca con cualquier marcador. De esa forma, avanzarían a Semifinales y seguirían como uno de los equipos candidatos a pelear por el título.

Fecha y hora del Chivas vs Pachuca

El encuentro de vuelta será este domingo 29 de noviembre del 2026. El partido arranca en punto de las 19:06 horas tiempo del Centro de México.