Jorge Campos, de Acapulco al mundo: cómo el Brody revolucionó el futbol con una identidad única

Jorge Campos Navarrete, mejor conocido como 'El Brody' es una figura de la Selección Nacional, del futbol mexicano y del futbol mundial que logró revolucionar el puesto de portero con talento, audacia y personalidad.

Nacido el 15 de octubre de 1966, originario de Acapulco, Campos destacó y revolucionó el futbol por su calidad y estilo de juego bajos los tres postes, su versatilidad para jugar de delantero, su personalidad, su caracteristicos uniformes y su sentido del humor.

Como portero Campos destacó por su gran calidad y romper con la ideología establecida de lo que debe de ser un cancerbero. Con su altura de 1.69 metros, logró romper con la ideología de la estatura que debe de tener un canserbero pues demostró con su salto, su forma de achicar, velocidad al salir de su área, dominio del juego aéreo, la forma de organizar a su defensa y anticiparse a las jugadas para salir a cortarlas y realizar atajadas acrobáticas que lo convertió en un arquero adelantado a su tiempo.

En 1993, la IFFHS lo reconoció como el tercer mejor portero del mundo, solo por detrás de Peter Schmeichel y Sergio Goycochea, un honor histórico para un mexicano.

Jorge Campos y la moda que impuso en el futbol

De igual forma, Jorge logró imponer una identidad única en sus uniformes de portero. El guardameta rompió con los diseños clasicos de colores monocromaticos. Empezó a usar colores neón como: rosa, amarillo, naranja, verde, con diferentes figuras geometricas, diseños de patrones de lineas destacados y contaba con cuellos altos.

En el Mundial de Estados Unidos 1994 se convirtió en el primer portero en lucir un uniforme multicolor en una Copa del Mundo,.

Jorge Campos: de parar goles a terminar siendo goleador

Fue tanta la calidad de Jorge que tuvo una etapa en la que pidió tenerm inutos como delantero. En la temporada 1989-90 anotó alrededor de 14 goles, peleando por el título de goleo. A lo largo de su carrera sumó poco más de 45 goles, convirtiéndose en el portero mexicano más goleador de la historia.

Era normal verlo iniciar los partidos de portero y en el segundo tiempo hacer cambio, entrar otro portero y el poder volverse jugador de campo.