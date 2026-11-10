Sigue la actividad de los Cuartos de Final de la Liga Femenil BBVA y el último encuentro de este martes 10 de noviembre del 2026, es el Juárez vs Chivas.

El partido comienza en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México y se va a disputar en el Estadio Olímpico Benito juárez.

Así llegan Juárez y Chivas

Las Bravas lograron clasificar en el tercer lugar del Grupo A con 30 puntos conseguidos luego de terminar con 10 victorias y 4 derrotas, 21 goles a favor y solo 12 en contra.

Cerraron la fase regular con derrota 1-2 ante Rayadas en casa con un gol en los últimos minutos pero buscan seguir compitiendo luego de mostrar su gran solidez.

Por otra parte, Chivas clasificó en el segundo lugar del Grupo B con 30 puntos, finalizó con 10 victorias y 4 derrotas, 33 goles a favor y 16 en contra.

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Llegan tras caer 1-3 ante América en el Clásico Nacional,lo que pondrá al equipo con ganas de revancha y de recuperar su camino de victorias.