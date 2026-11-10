Skip to main content
Quiero ver
Cargando partidos...
/Deportes/Fut Azteca/Liga MX Femenil/Nota

Juárez 0-0 Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 10 de noviembre, partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga Femenil BBVA: marcador online

Sigue EN VIVO y GRATIS todos los detalles del Juárez vs Chivas partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA

1 minuto lectura
Escrito por: Iván Vilchis

Sigue la actividad de los Cuartos de Final de la Liga Femenil BBVA y el último encuentro de este martes 10 de noviembre del 2026, es el Juárez vs Chivas.

El partido comienza en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México y se va a disputar en el Estadio Olímpico Benito juárez.

Así llegan Juárez y Chivas

Las Bravas lograron clasificar en el tercer lugar del Grupo A con 30 puntos conseguidos luego de terminar con 10 victorias y 4 derrotas, 21 goles a favor y solo 12 en contra.

Cerraron la fase regular con derrota 1-2 ante Rayadas en casa con un gol en los últimos minutos pero buscan seguir compitiendo luego de mostrar su gran solidez.

Por otra parte, Chivas clasificó en el segundo lugar del Grupo B con 30 puntos, finalizó con 10 victorias y 4 derrotas, 33 goles a favor y 16 en contra.

Llegan tras caer 1-3 ante América en el Clásico Nacional,lo que pondrá al equipo con ganas de revancha y de recuperar su camino de victorias.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴