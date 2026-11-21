Con cuatro partidos continúa la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, cuatro duelos que decidirán al final del día a los ocho clasificados a la Liguilla.

Pachuca vs Toluca - Estadio Hidalgo - 16:50 horas

Con tres victorias al hilo, Pachuca llega con vida al cierre de la fase regular, obligado a ganar y esperar un tropiezo de los equipos que le preceden para meterse a la Liguilla. Aunque los Tuzos figuran entre los peores locales con solo seis puntos, vienen de golear 3-0 a Tigres y cortar seis duelos sin triunfo ante su gente.

Enfrente estará un Toluca ya clasificado tras aplastar 4-0 a Monterrey y romper siete partidos sin ganar. Los Diablos Rojos buscan el cuarto puesto ( un punto por debajo del Atlas), pero sufren fuera de casa, acumulando cuatro visitas sin triunfo y encajando al menos dos tantos en tres de ellas.

Santos Laguna vs León - Estadio Corona - 17:00 horas

Tras sobreponerse a un arranque complicado, Santos Laguna llega entre los mejores de la clasificación con ocho victorias y a un punto de asegurar su boleto a la Liguilla. Impulsados por su reciente triunfo 0-2 ante Atlante, los Guerreros buscarán hacer pesar su localía, donde suman seis partidos invictos desde agosto.

Del otro lado, León arriba presionado en la novena posición con 23 unidades y sin margen de error tras ligar tres compromisos sin ganar. La Fiera sufre fuera de casa con apenas dos victorias en ocho salidas y arrastra un historial reciente adverso en territorio lagunero, cayendo en tres de sus últimas cinco visitas. Para León no hay otra cosa que ganar.

Pumas vs Monterrey - Estadio Olímpico Universitario - 19:00 horas

Pumas y Monterrey llegan en busca de los tres puntos para poder meterse a la Liguilla. Se espera un partido cargado de intensidad, ya que el cuadro capitalino necesita la victoria, además de esperar otra combinación de resultados, mientras que el elenco regiomontano únicamente necesita no perder para poder estar en la siguiente fase. Del año 2000 a la fecha, Pumas y Rayados se han enfrentado 65 veces en todas las competiciones. 29 triunfos fueron para la escuadra regiomontana, 22 para la capitalina y 14 empates.

Tigres vs América - Estadio Universitario - 21:00 horas

Tigres cerrará su participación en el Apertura 2026 en condición de local cuando se mida al América, elenco que está en la pelea por terminar en el primer lugar de la clasificación general de cara a la Liguilla. Los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos muestran un historial equilibrado, con dos victorias para cada uno.

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