El Thanksgiving o Día de Acción de Gracias es una de las fechas más especiales del calendario de la NFL, un día que muchas familias lo utilizan para poder estar juntos, comer y disfrutar de los juegos de futbol américano.

Los partidos de Thanksgiving 2026

Para este Thanksgiving 2026, se tendrá tres partidos destacados que pueden marcar el rumbo de los playoffs.

El primero comienza a las 12:00 horas tiempo del centro de México en el Ford Field de Detroit, se enfrentan Chicago Bears vs Detroit Lions. Ambos equipos llegan con record de 8-2, duelo clave de la NFC North ya que el ganador se pone en el primer lugar.

El segundo juego del día arranca en punto de las 15:30 horas tiempo del centro de México, Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles, dos equipos con un contexto diferentes ya que Eagles tiene un record de 3-7, debe de mantenerse con victorias si quiere soñar con una oportunidad de pelear por un lugar de playoffs, mientras que Dallas se encuentra 5-6 y en la lucha por un boleto. El encuentro será en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, el clásico de la NFC East siempre genera intensidad.

Por último, a las 19:20 horas tiempo del centro de México, termina la actividad con uno de los juegos más destacados de la fecha, se enfrentan Buffalo Bills vs Kansas City Chiefs. Juego entre dos QB experimentados, Patrick Mahomes y Josh Allen que normalmente nos regalan juegos destacados.

Make sure to schedule turkey time accordingly 🧡 🏈 pic.twitter.com/aXIuDv4cio — NFL (@NFL) November 26, 2026

¿Por qué nació la tradición de Thanksgiving en la NFL?

La costumbre de jugar fútbol americano el Día de Acción de Gracias tiene raíces que se remontan al siglo XIX, cuando los equipos universitarios ya disputaban partidos ese día.

En el ámbito profesional, la tradición se consolidó de forma decisiva en 1934. Ese año, George A. Richards, propietario de los Detroit Lions organizó un partido contra los Chicago Bears, entonces uno de los mejores equipos de la liga, con el objetivo de tener más fanaticos y logró que NBC transmitiera el encuentro a nivel nacional a través de 94 estaciones. El partido se jugó ante un lleno de unos 26.000 espectadores y convirtió el día en un evento mediático nacional.

En 1966, los Dallas Cowboys se sumaron a la tradición. Es por eso que ambos equipos llevan años jugando de locales en un día tan especial por ser los primeros en formar parte.

Para 2006 la liga añadió un tercer partido sin un equipo fijo, completando el formato actual de triple cartelera.

¿Qués es el Día de Acción de Gracias?

El Día de Acción de Gracias se celebra para dar gracias por las bendiciones recibidas durante el año, especialmente por la cosecha, para reunir a la familia y amigos en torno a un banquete.