Juegos de la Liga BBVA MX HOY sábado 10 de octubre: partidos de la Jornada 11 del Apertura 2026 ¿Cómo afectará el Huracán Simón en estos partidos?

Con cuatro partidos continúa la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, destacando los duelos entre Atlas vs Guadalajara, un nuevo Clásico Tapatío, y América vs Monterrey, donde las Aguilas quieren festejar con un triunfo su aniversario 110.

Tigres vs Toluca | Resumen y Goles | Highlights | J11 | Apertura 2026 | Liga MX | Azteca Deportes

Juárez vs Tijuana - Estadio Olímpico Benito Juárez - 17:00 horas

Los Bravos de Juárez reciben a los Xolos de Tijuana con la urgencia de rescatar el orgullo. Tras encajar ante León su novena derrota en diez partidos, continúan como la peor ofensiva (7 goles) y la defensa más castigada (25 tantos) del torneo. Su única esperanza radica en volver a casa, donde consiguieron su solitario triunfo del Apertura 2026.

Por su parte, Xolos se tambalea en zona de Liguilla tras ganar solo uno de sus últimos cinco compromisos, cediendo 11 goles en dicho tramo. Sin victorias como visitante este torneo, el conjunto de Tijuana apela a la historia para ajustar su zaga y consolidar su permanencia entre los ocho mejores.

Querétaro vs Atlante - Estadio La Corregidora - 17:00 horas

Querétaro recibe a Atlante firme en la parte alta de la tabla, ilusionando a su afición con volver a la Liguilla tras cosechar cinco victorias en nueve choques. Bajo el mando de Esteban González, los Gallos Blancos presumen la mejor defensa del Apertura 2026 con apenas ocho goles recibidos; sin embargo, arrastran cierta irregularidad jugando en casa.

Por su parte, los Potros de Hierro llegan motivados tras vencer 4-2 a Monterrey, buscando ligar triunfos para escalar a la mitad superior de la clasificación. Sin poder colgar el cero como visitantes, los azulgranas dependerán por completo de su ataque para descifrar el cerrojo queretano.

Atlas vs Guadalajara - Estadio Jalisco - 19:00 horas

El Clásico Tapatío enciende la Perla Tapatía con un choque vibrante. Atlas llega tras vencer 3-2 a Tijuana, rompiendo una racha de cuatro juegos sin ganar. Los dirigidos por Hernán Crespo se ubican en zona de Liguilla, pero su inconsistencia y endeblez como local (un triunfo en cinco duelos) los obligan a no conceder margen de error en un trámite que promete goles.

Por su parte, Guadalajara luce como candidato al título gracias a su invicto como visitante (G2, E3) y a un equilibrio impecable con 17 tantos a favor y 10 en contra. Apoyadas en su solidez y dominio reciente en terreno atlista, las Chivas buscarán reconfirmar su buen momento.

América vs Monterrey - Estadio Banorte - 21:10 horas

Los dirigidos por Guillermo Almada apelan a su fortaleza en el Estadio Banorte, donde marchan invictos con un balance de tres victorias y un empate, para amarrar el liderato general ante su gente.

En contraste, Monterrey llega golpeado tras caer 4-2 ante Atlante y registrar solo un triunfo en sus últimos cinco compromisos. Relegados a la parte baja de la tabla, los Rayados urgen de sumar a domicilio, aunque pesan seis años sin ganar en Coapa frente a las Águilas.

¿Cómo afectará el Huracán Simón a los partidos de este sábado 10 de octubre de la Liga BVA MX?

Con base en los niveles de alerta oficiales emitidos por el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT), las afectaciones para los partidos programados para la jornada son las siguientes:

FC Juárez vs. Tijuana — Sin Afectaciones

Impacto en el partido: Fuera de la zona de cobertura e influencia del huracán Simon. Clima totalmente despejado y sin contratiempos meteorológicos.

Querétaro vs. Atlante — Afectación Moderada

Impacto en el partido: El ingreso de humedad proveniente del Pacífico generado por el arrastre de Simon y canales de baja presión provocará cielo nublado y tormentas aisladas en la región del Bajío. Alta probabilidad de cancha mojada y juego interrumpido por lluvia.

Atlas vs. Guadalajara (Clásico Tapatío) — En Riego Alto

La Zona Metropolitana de Guadalajara (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco) se encuentra bajo alerta por bandas nubosas del ciclón. Se prevén lluvias fuertes a muy fuertes e intermitentes durante la tarde y noche. Si bien la Alerta Verde permite la realización de eventos masivos, las autoridades monitorean el drenaje de la cancha del Estadio Jalisco y la presencia de descargas eléctricas para determinar suspensiones temporales o reprogramación.

América vs. Monterrey — Afectación Leve a Moderada

El sistema ciclónico impulsa humedad hacia el centro del país. Se pronostican chubascos y precipitaciones constantes hacia la noche en el Valle de México. El encuentro se jugará normalmente, aunque bajo condiciones de lluvia.

