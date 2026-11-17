Mientras Ronaldinho volvió recientemente al futbol profesional, un excompañero suyo en el Barcelona recordó algunos de los momentos más importantes de su carrera y habló sobre una etapa que todavía tiene pendiente. Se trata de Víctor Vázquez, quien tuvo un pasado en México, precisamente en Cruz Azul.

Así como se habla de un posible regreso de Leo Messi al Barcelona, el nombre de Vázquez vuelve a relacionarse con La Máquina por una posibilidad que él mismo no descartó: regresar a México para dirigir. Aunque actualmente trabaja en Andorra, el exmediocampista reconoció que mantiene un cariño especial por Cruz Azul.

Víctor Vázquez Solsona, ex Cruz Azul y Barcelona (Foto: IG / @victorvazquez_7)

Víctor Vázquez contó que le quedó una espina en México

En una entrevista con Vamos Azul, el español recordó su paso por Cruz Azul y reconoció que no pudo mostrar el nivel que había alcanzado en Bélgica. Los problemas físicos, la adaptación y las circunstancias que atravesaba el equipo influyeron en una etapa que considera la más complicada de su carrera.

“La única temporada que de verdad he tenido mala, mala, ha sido la de Cruz Azul”, reconoció. También resumió lo que le quedó pendiente de aquella experiencia: “Me queda este sabor agridulce de no haber demostrado el jugador que soy”.

Víctor Vázquez Solsona, ex Cruz Azul y Barcelona (Foto: IG / @victorvazquez_7)

Vázquez aclaró que no se marchó por la inseguridad de Ciudad de México, sino porque sentía que no estaba dando lo mejor de sí mismo. Pese a ello, destacó el trato que recibió de la institución y el cariño que conserva por el club.

¿Víctor Vázquez puede volver a Cruz Azul?

El exfutbolista vive en Andorra, donde asumió la dirección técnica del FC Santa Coloma, equipo que adquirió junto con un socio. Después de retirarse como jugador, decidió involucrarse en la gestión del club y hacerse cargo del primer equipo.

Cuando le preguntaron por la posibilidad de dirigir en México, fue claro: “Yo no cierro las puertas nunca”. También destacó que sigue pendiente de Cruz Azul y que se alegra por los títulos que consiguió en los últimos años.

Por ahora, no confirmó negociaciones ni una propuesta de La Máquina. Su regreso como entrenador es una posibilidad que no descarta, pero su prioridad está en el proyecto que desarrolla en Andorra.

La historia de Víctor Vázquez en el Barcelona

Vázquez pasó 14 años vinculado al Barcelona desde las Fuerzas Básicas. Formó parte de la generación de 1987 de La Masía, en la que compartió formación con Lionel Messi, Gerard Piqué y Cesc Fàbregas.

Debutó con el primer equipo en 2008, bajo las órdenes de Frank Rijkaard, y compartió vestuario con figuras como Ronaldinho, Samuel Eto’o y Thierry Henry. También consiguió marcar en la Champions League. Una lesión lo mantuvo alejado de las canchas durante 14 meses.