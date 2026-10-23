ÚLTIMA HORA: Golazo de Quiñones! El mexicano vuelve a brillar en Arabia Saudita

Julián Quiñones sigue encontrando en Arabia Saudita el escenario ideal para demostrar su capacidad goleadora. El delantero mexicano volvió a hacerse presente en el marcador con Al Qadisiya, esta vez frente al Al Hilal, uno de los principales contendientes al título de la Liga Profesional Saudí al marcar este viernes su quinto tanto.

El atacante encontró el espacio por el centro del área, se anticipó a la defensa rival y conectó un remate de cabeza para mandar el balón a la portería. Una jugada que volvió a exhibir una de sus principales virtudes, la capacidad para encontrar espacios y resolver dentro del área.

El gol llegó en uno de los compromisos más exigentes para Al Qadisiya, que enfrenta a un rival directo en la pelea por los primeros puestos del campeonato. Quiñones respondió con una anotación que confirma su importancia dentro del funcionamiento ofensivo del equipo.

JULIAN QUIÑONES' EQUALISER FOR AL QADSIAH AGAINST AL HILAL.⚽️ https://t.co/GwPsdQ0jhC — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) October 23, 2026

Gabriel Martinelli adelantó al Al Hilal

El partido comenzó con intensidad entre dos clubes que aspiran a dominar el futbol saudí. Al Hilal golpeó primero al minuto 21, cuando el brasileño Gabriel Martinelli encontró la portería para poner en ventaja a su equipo.

Al Qadsiah no tardó en reaccionar. Doce minutos después, Quiñones aprovechó su oportunidad dentro del área y estableció el 1-1 momentáneo con un cabezazo que volvió a poner en igualdad el marcador.

El empate añadió tensión a un encuentro con implicaciones directas en la lucha por los primeros puestos de la clasificación. Cada punto puede resultar determinante en una temporada en la que ambos equipos buscan consolidarse como candidatos al título.

Julián Quiñones mantiene al Al Qadisiya en la pelea por el título

El Al Qadisiya llegó a esta jornada como líder del campeonato saudí después de disputar 10 encuentros, uno más que algunos de sus principales perseguidores. El equipo acumulaba 25 puntos, producto de ocho victorias, un empate y una derrota.

Su enfrentamiento contra Al Hilal representa una prueba importante en sus aspiraciones por mantenerse en la cima de la clasificación. La aportación de Quiñones adquiere una dimensión especial por tratarse de uno de los futbolistas encargados de convertir las oportunidades ofensivas en goles.

El mexicano ha encontrado continuidad en el futbol saudí, donde su potencia física, movilidad y capacidad para atacar los espacios lo han convertido en una referencia dentro del área rival.

Quiñones busca consolidarse como referente mexicano en Arabia Saudita

La actuación de Quiñones también mantiene su nombre en el panorama de la Selección Mexicana. Su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del ataque y su presencia en el área representan recursos importantes en la competencia por un lugar dentro del equipo nacional.