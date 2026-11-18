Este miércoles 18 de noviembre del 2026, los Globe Soccer Awards dieron a conocer a los futbolistas nominados a todas las categorías que premian y en una se encuentra Julián Quiñones compitiendo con Cristiano Ronaldo.

El premio al que fue nominado Julián Quiñones por los Globe Soccer Awards

El delantero de la Selección Mexicana y del Al Qadsiah, Julián Quiñones, ha sido nominado al premio de Mejor Jugador de Medio Oriente en los Globe Soccer Awards 2026.

La nominación contempla todo el nivel que demostró durante el 2026, por lo que evaluan su actuación del cierre del torneo anterior, su participación en el Mundial 2026 y el arranque que ha tenido con el Al Qadsiah.

En lo que va del año 2026, registra 41 goles anotados entre el Al Qadsiah y su participación con la Selección Mexicana. Ha sido uno de los delanteros más destacados de la Liga Saudí luego de ser el máximo goleador de la competición en el torneo 2025-2026, superando a Cristiano Ronaldo.

Los jugadores que estan nominados a mejor jugador de Medio Oriente

Los diez nominados al Mejor Jugador de Medio Oriente en los Globe Soccer Awards 2026 son:

Musab Al-Juwayr (Al Qadsiah)

Yassine Bounou (Al Hilal)

João Félix (Al Nassr)

Sadio Mané (Al Nassr)

Édouard Mendy (Al Ahli)

Rúben Neves (Al Hilal)

Julián Quiñones (Al Qadsiah)

Soufiane Rahimi (Al Ain)

Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Ivan Toney (Al Ahli)

La votación pública ya está abierta y permanecerá activa hasta el 30 de noviembre. Los votos de los aficionados se combinarán posteriormente con los del jurado para definir a los finalistas y al ganador.

La ceremonia de entrega de los premios se llevará a cabo el 28 de diciembre en Dubái.

Quiñones es el único mexicano presente, lo que convierte su nominación en un logro particular para el fútbol de México.