La liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX está a punto de comenzar y por ello, te dejamos la mejor App para que disfrutes la fase final del presente torneo; la App de TV Azteca Deportes. En ella podrás ver completamente en vivo y gratis el duelo de ida de cuartos de final entre los Diablos Rojos del Toluca y los Rojinegros del Atlas, además, de otros partidos que vamos a confirmar conforme se vayan concretando las semifinales y la final.

Es muy sencillo tener a TV Azteca Deportes en cualquier dispositivo móvil, ésta disponible tanto para los Iphone y los celulares Android.

Instrucciones para tener la App de TV Azteca Deportes (IOS y Android)

En tu dispositivo móvil ve a la App Store o Playstore y baja la App de TV Azteca Deportes

Regístrate con tus datos personales y listo, tienes todo para ver gratis y en vivo el duelo de los Diablos Rojos del Toluca y el Atlas de Guadalajara, además, de otros partidos de liguilla que estaremos confirmando.

Liguilla por TV Azteca

Te esperamos este miércoles 25 de noviembre en punto de las 6:50 pm para disfrutar el partido entre el Deportivo Toluca y el Atlas de Guadalajara totalmente en vivo y gratis por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página aztecadeportes.com.