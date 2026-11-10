La dura confesión de Allan Saint-Maximin sobre su salida del América: “Mis hijos sufrieron bullying por su color de piel”

El delantero francés Allan Saint-Maximin, que llegó a la Liga MX a través del conjunto del América, reveló los motivos personales y familiares que lo obligaron a rescindir su ciclo en el futbol mexicano

En entrevista exclusiva con el medio ‘The Athletic’ el atacante expuso una cruda realidad relacionada con el acoso escolar que padecieron sus hijos debido al racismo por lo que lo forzó tomar una dura decisión y abandonar el país.

Racismo al hijo de Allan Saint-Maximin en la escuela

Durante la charla, Allan Saint-Maximin detalló cómo escaló una situación inaceptable que afectó directamente a su núcleo familiar.

“Pasaron varias cosas con mis hijos, no solo una vez, sino muchas veces. Trataron de hacerles bullying y decirles groserías feas por su color de piel, y por eso se empezó a hacer un problema grande. Tienes que dar la cara y tomar una decisión, y la mía fue mudarme, porque no quería que esto siguiera pasando”, confesó el goleador francés.

Saint-Maximin relató un episodio especialmente doloroso con su hijo Dayde, quien inicialmente creyó que las burlas eran por su ropa antes de comprender la verdadera dimensión del problema: “Le dije: ‘Hijo, no estaban hablando de tu ropa, estaban hablando de tu piel. Y estaban haciendo chistes porque no tienes el mismo color de piel que ellos’. Esto me dolió mucho. Había gente que no quería jugar con él por eso”.

Pese a reconocer que este tipo de problemáticas sociales trascienden fronteras, el exatacante del América enfatizó que su prioridad siempre fue la protección familiar: “Si hubiera pasado en Francia, en Arabia Saudita o en Estados Unidos, habría tomado exactamente la misma decisión”.

Saint-Maximin: Su fichaje, sueldo y números con el América

El impacto de la salida de Saint-Maximin sacudió los escritorios de Coapa, recordando la fuerte inversión que la institución azulcrema realizó para sumarlo a sus filas procedente del Al-Ahli.