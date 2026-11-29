Las Chivas del Guadalajara van contra la estadística, por lo menos en el presente Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Dos series de cuartos de final han acabado y en ambas ganó el equipo que estaba en la parte baja de la clasificación de los primeros ocho. A primera hora, los Diablos Rojos (quinto lugar) eliminaron al Atlas de Guadalajara (cuarto lugar) tras un 4-2 en el global y así meterse entre los mejores cuatro del certamen.

Más tarde, los Rayados de Monterrey (sexto lugar) se plantaron en el Estadio Banorte y con dos penas máximas provocadas por Edwin Cerrillo eliminaron a las Águilas del América (tercer lugar) de cualquier posibilidad de campeonar por lo menos este semestre.

Pachuca va por otra campanada

Ahora, los Tuzos (octavo lugar) querrán cerrar la obra que iniciaron en el Estadio Hidalgo tras vencer 2-1 al ‘Rebaño Sagrado’ (primer lugar) de Gabriel Milito y saben que cualquier triunfo o empate en el Estadio Guadalajara les da el pase a las semifinales. La mala noticia para el conjunto hidalguense es que tendrán que encarar este duelo sin Ousama idrissi, uno de sus mejores futbolistas quien fue expulsado en el cotejo de ida.

Para finalizar, el sublíder Cruz Azul tiene una ventaja de cuatro goles ante el León (séptimo lugar) y aunque en el balompié no hay imposibles, luce muy complicado no ver a la Máquina Celeste en la siguiente fase.