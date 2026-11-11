La Liga BBVA MX no se detiene; partidos pendientes y amistosos

El futbol mexicano nunca descansa y en esta próxima Fecha FIFA no es la excepción. Mientras tenemos un ojo viendo a la Selección Mexicana de Futbol en contra de su similar de Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League por la señal de TV Azteca, no nos podemos olvidar de nuestros clubes.

El duelo que particularmente llama la atención se dará en La Corregidora, los Gallos Blancos recibirán a los Rayados de Monterrey en duelo pendiente de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 en lo que será un compromiso vital si alguno de los clubes se quiere meter a la liguilla. Tanto Querétaro como Rayados dormirían en zona de clasificación si logran sacar las tres unidades.

PARTIDO PENDIENTE DE LIGA MX

Querétaro vs Rayados

Sábado 14 de noviembre

5:00 PM hora CDMX

Estadio Corregidora, Querétaro

Jornada 7 del Apertura 2026

AMISTOSOS DE CLUBES MEXICANOS - FECHA FIFA NOVIEMBRE

New York Red Bulls vs América

Sábado 14 de noviembre

6:30 PM hora CDMX

Sports Illustrated Stadium, Nueva York

PARTIDO DE LEYENDAS

América Leyendas vs Atlético de Madrid Leyendas

Domingo 15 de noviembre

6:00 PM hora CDMX

Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Por otro lado, no podemos dejar de ver al combinado dirigido por Rafael Márquez en busca de su primer victoria en esta nueva era post Copa Mundial de la FIFA 2026. México primero tendrá que encarar la ida en Jamaica y posteriormente todo se definirá en Monterrey.

Cabe recordar que, tanto el duelo de ida como el de vuelta lo podrás disfutar TOTALMENTE EN VIVO Y GRATIS por TV Azteca a través de la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca en vivo y la página de azteca7.com.