Las Águilas del América ya tiene su boleto a la liguilla del Torneo Apertura 2026 y no es secreto que son uno de los principales candidatos al título del futbol mexicano. Sus ocho triunfos, sus estrellas y un estratega que ya fue campeón de la Liga MX son sus credenciales, sin embargo, hay un nicho no tan explorado; su poderío ofensivo.

38 anotaciones en 16 partidos son los que registran los de Coapa en el presente certamen. Más de dos goles en promedio por compromiso, ni un solo partido de fase regular sin anotar y tipos como Miguel Borja, Henry Martin, Alex Zendejas y Brian Rodríguez que te pueden resolver un partido en una sola jugada ponen a las Águilas posiblemente entre los tres favoritos al título.

Por sí fuera poco, las Águilas registraron seis partidos con por lo menos tres goles anotados y destacar los cinco tantos que le metieron tanto a los Rojinegros del Atlas como al Club León ambos en calidad de visitante.

Tigres vs América por TV Azteca Deportes

Las Águilas del América visitarán el ‘Volcán’ para verse las caras con los Tigres de la UANL con la firme intención de sacar las tres unidades y aspirar al liderato a espera de lo que suceda en el compromiso entre las Chivas del Guadalajara y la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

Será este sábado 21 de noviembre en punto de las 9:00 pm cuando podrás ver totalmente en vivo y gratis por la señal de TV Azteca Deportes el Tigres contra América por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com