Las Chivas de Guadalajara terminaron el Apertura 2026 como superlíder y afrontan los Cuartos de Final como el máximo favorito de la Liga BBVA MX, pero en su camino hacia el título aparece un obstáculo histórico que nunca ha podido superar en instancias definitivas: los Tuzos del Pachuca. Y es que las estadísticas dictan que cada vez que ambas instituciones se cruzan en fase final, el conjunto hidalguense termina dejando en el camino al Rebaño Sagrado.

A lo largo de la historia de los torneos cortos, Chivas y Pachuca únicamente se han visto las caras en dos series de fase final, saldándose ambas con eliminación para los tapatíos:

Semifinales del Clausura 2006: En una de las series más dramáticas que se recuerden en el futbol mexicano, Pachuca pegó primero al ganar 2-1 en el Estadio Jalisco . Para el duelo de vuelta en el Estadio Hidalgo, el Guadalajara firmó una remontada parcial que lo tenía con el boleto en la bolsa, pero un inolvidable cabezazo de Aquivaldo Mosquera al minuto 93 puso el 3-2 definitivo (4-4 en el marcador global) , dándole el pase a los Tuzos gracias a su mejor posición en la tabla general.

En una de las series más dramáticas que se recuerden en el futbol mexicano, Pachuca pegó primero al ganar . Para el duelo de vuelta en el Estadio Hidalgo, el Guadalajara firmó una remontada parcial que lo tenía con el boleto en la bolsa, pero un inolvidable cabezazo de puso el , dándole el pase a los Tuzos gracias a su mejor posición en la tabla general. Repechaje del Guard1anes 2021: Quince años después volvieron a encontrarse a partido único en la Bella Airosa. El Rebaño tomó ventaja tempranera con una anotación de Uriel Antuna, pero el cuadro hidalguense reaccionó con contundencia para firmar una remontada de 4-2, impulsado por los dobletes de Óscar Murillo y Roberto de la Rosa.

Un nuevo capítulo se escribirá en el Apertura 2026

Ahora, en los Cuartos de Final del Apertura 2026, el destino vuelve a ponerlos frente a frente en un escenario de polos opuestos en la clasificación. Guadalajara llega respaldado por el primer lugar general, mientras que Pachuca se metió a la fiesta grande como el octavo sembrado, apelando nuevamente a su mística de matagigantes.

El único antecedente inmediato entre ambos en este semestre se registró en la Jornada 6 de la fase regular, compromiso disputado en la cancha del Estadio Hidalgo que terminó con un cerrado empate a 1 gol. Con la ventaja de la tabla y el cierre en el Estadio Akron de su lado, Chivas intentará escribir una historia distinta y cobrar revancha deportiva de sus dos dolorosas eliminaciones previas ante los Tuzos.

Fecha y horarios de los partidos Guadalajara vs Pachuca

Jueves 26 de noviembre

Pachuca vs Guadalajara | Estadio Hidalgo | 19:00 horas

Domingo 29 de noviembre

Guadalajara vs Pachuca | Estadio Akron | 19:07 horas