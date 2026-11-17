La Selección Mexicana busca el primer triunfo en la era Rafael Márquez y éste no caería nada mal el día de hoy. Con la obligación de superar a Jamaica en la Sultana del Norte, el director técnico mexicano cambiaría la alineación que sacó en Kingston para poner una más ofensiva en busca de por lo menos emparejar la serie lo más rápido posible.

Uno de los hombres que más suena para ser titular el día de hoy es Santiago Sandoval. El delantero de las Chivas del Guadalajara vive un gran momento en su club y de hecho, en suelo jamaiquino se mostró bastante participativo en los minutos que tuvo acción.

Posible alineación de México

Portero: Raúl Rangel

Defensas:Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

Mediocampistas: Erik Lira, Gilberto Mora y Santiago Sandoval

Delanteros: Roberto Alvarado, Armando González y Julián Quiñones.

Con ello, Márquez apostaría por la ‘Hormiga’ en busca de un tipo más rematador y al que le surtan balones justamente el antes mencionado Sandoval, Alavarado y Quiñones.

Los escenarios que encara México