Le rompen costillas a futbolista en pleno partido a días de la muerte de Jesús de Miguel

En los últimos días, en las redes sociales se ha vuelto viral una fuerte entrada que sucedió en la MLS, en el partido entre Seattle Sounders vs LAFC, que provocó una fuerte lesión para Jacob Shaffelburg.

Así fue la fuerte entrada que provocó la lesión de Jacob Shaffelburg

Shaffelburg estaba corriendo por la banda en una contra, puntea el balón y un segundo después recibió un fuerte golpe de Jackson Ragen que llegó a la altura del pecho con su codo para evitar que siguiera avanzando, por el fuerte contacto, terminó sufriendo una dura lesión.

Una jugad amuy criticada pues Jackson Ragen solo vio tarjeta amarilla mientras que Jacob Shaffelburg se va a perder de varios encuentros por su recuperación.

Por el momento, el conjunto del LAFC no ha confirmado la gravedad de la lesión del atacante pero diferentes reporteros que cubren al equipo han confirmado que fuentes cercanas del club les revelaron que sufrió múltiples fracturas de costillas y un neumotórax, es decir, un pulmón colapsado.

“ACTUALIZACIÓN: LAFC me confirmó que Jacob Shaffelburg sufrió múltiples fracturas de costillas y un neumotórax (es decir, pulmón colapsado). No se dio un plazo para la recuperación, pero parece muy improbable que Shaff regrese durante los playoffs. Esa falta de Jackson Ragen fue realmente maliciosa.”

UPDATE: LAFC confirmed to me that Jacob Shaffelburg suffered multiple rib fractures and a pneumothorax (i.e. collapsed lung). No timetable for recovery was given, but it seems very unlikely that Shaff will return during the playoffs. That foul by Jackson Ragen was really vicious. https://t.co/SbGWmkKGKF — Josh Gross (@yay_yee) November 10, 2026

El futbolista entró de cambio al minuto 72 del segundo tiempo y al minuto 79 tuvo que abandonar el terreno de juego tras el fuerte golpe. Se espera que con su recuperación, pueda regresar para la parte final del torneo.

Se espera que en los próximos días, el equipo pueda dar a conocer su estado de salud y el tiempo que podría tardar en regresar.

Jacob Shaffelburg es baja de la selección de Canadá

Por su dura lesión, Jacob Shaffelburg, fue baja de la convocatoria de Canadá para disputar los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante Guatemala.