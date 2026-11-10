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¡LEYENDAS! La convocatoria del Atlético de Madrid para enfrentar al América

Los jugadores históricos de ambos clubes se verán las caras en el Estadio Cuauhtémoc en un partido amistoso, entre los nombres que destacan está el de David Villa y el de Radamel Falcao.

2 minutos lectura
Escrito por: Erick De la Rosa

Leyendas de talla internacional estarán en suelo mexicano para encarar un partido amistoso en contra de los jugadores históricos del Club América. El Atlético de Madrid dio a conocer su convocatoria para enfrentar a su similar de leyendas azulcremas y hay varios nombres que son sinónimo de grandeza.

Entre los jugadores que destacan están el histórico defensor uruguayo Diego Godín, el centrocampista español Mario Suárez y los delanteros David Villa y el colombiano Radamel Falcao. De hecho, varios aficionados ‘colchoneros’ aplaudieron el listado y reiteraron que hay varios jugadores que podrían estar en el Atlético de Madrid actual.

Convocatoria de Leyendas del Atlético de Madrid

Porteros

  • MOYÁ
  • S. ASENJO

    • Defensas

    2. GODÍN

    14. IVÁN AMAYA

    18. J. GÁMEZ

    20. JUANFRAN

    23. MIRANDA

    Centrocampistas

    4. M. SUÁREZ

    6. CAMACHO

    7. MOVILLA

    8. RAÚL GARCÍA

    10. JURADO

    12. AUGUSTO

    19. FRAN MÉRIDA

    Delanteros

    7. DAVID VILLA

    9. FALCAO

    11. M. RODRÍGUEZ

    La convocatoria del América

    • Adolfo Ríos
    • Adrián Chávez Ortiz
    • Miguel Layún
    • Francisco Javier Rodríguez (Maza)
    • Aquivaldo Mosquera
    • Ricardo Rojas (El Cuervo)
    • Óscar “Kevin” Rojas
    • Germán Villa
    • Jesús Molina
    • Rubens Sambueza
    • Osvaldo Martínez
    • Cuauhtémoc Blanco
    • Luis Roberto Alves Zague
    • Oribe Peralta
    • Salvador Cabañas
    • Claudio López (El Piojo)
    • Luis Hernández (El Matador)

    Datos del partido

    • Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026
    • Hora: 18:00 hrs (Apertura de puertas a las 16:00 hrs)
    • Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla
    • Formato: Dos tiempos de 40 minutos (definición por penales en caso de empate)

    Finalmente, se espera que sea un partido lleno de emociones desde el primer minuto, aún más, por la calidad de los nombres que hay en cada equipo.

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