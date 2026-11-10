¡LEYENDAS! La convocatoria del Atlético de Madrid para enfrentar al América

Leyendas de talla internacional estarán en suelo mexicano para encarar un partido amistoso en contra de los jugadores históricos del Club América. El Atlético de Madrid dio a conocer su convocatoria para enfrentar a su similar de leyendas azulcremas y hay varios nombres que son sinónimo de grandeza.

Entre los jugadores que destacan están el histórico defensor uruguayo Diego Godín, el centrocampista español Mario Suárez y los delanteros David Villa y el colombiano Radamel Falcao. De hecho, varios aficionados ‘colchoneros’ aplaudieron el listado y reiteraron que hay varios jugadores que podrían estar en el Atlético de Madrid actual.

Convocatoria de Leyendas del Atlético de Madrid

Porteros

MOYÁ

S. ASENJO

Defensas

2. GODÍN

14. IVÁN AMAYA

18. J. GÁMEZ

20. JUANFRAN

23. MIRANDA

Centrocampistas

4. M. SUÁREZ

6. CAMACHO

7. MOVILLA

8. RAÚL GARCÍA

10. JURADO

12. AUGUSTO

19. FRAN MÉRIDA

Delanteros

7. DAVID VILLA

9. FALCAO

11. M. RODRÍGUEZ

La convocatoria del América

Adolfo Ríos

Adrián Chávez Ortiz

Miguel Layún

Francisco Javier Rodríguez (Maza)

Aquivaldo Mosquera

Ricardo Rojas (El Cuervo)

Óscar “Kevin” Rojas

Germán Villa

Jesús Molina

Rubens Sambueza

Osvaldo Martínez

Cuauhtémoc Blanco

Luis Roberto Alves Zague

Oribe Peralta

Salvador Cabañas

Claudio López (El Piojo)

Luis Hernández (El Matador)

Datos del partido

Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026

Domingo 15 de noviembre de 2026 Hora: 18:00 hrs (Apertura de puertas a las 16:00 hrs)

18:00 hrs (Apertura de puertas a las 16:00 hrs) Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Estadio Cuauhtémoc, Puebla Formato: Dos tiempos de 40 minutos (definición por penales en caso de empate)

Finalmente, se espera que sea un partido lleno de emociones desde el primer minuto, aún más, por la calidad de los nombres que hay en cada equipo.