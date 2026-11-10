¡LEYENDAS! La convocatoria del Atlético de Madrid para enfrentar al América

Leyendas de talla internacional estarán en suelo mexicano para encarar un partido amistoso en contra de los jugadores históricos del Club América. El Atlético de Madrid dio a conocer su convocatoria para enfrentar a su similar de leyendas azulcremas y hay varios nombres que son sinónimo de grandeza.
Entre los jugadores que destacan están el histórico defensor uruguayo Diego Godín, el centrocampista español Mario Suárez y los delanteros David Villa y el colombiano Radamel Falcao. De hecho, varios aficionados ‘colchoneros’ aplaudieron el listado y reiteraron que hay varios jugadores que podrían estar en el Atlético de Madrid actual.
Convocatoria de Leyendas del Atlético de Madrid
Porteros
Defensas
2. GODÍN
14. IVÁN AMAYA
18. J. GÁMEZ
20. JUANFRAN
23. MIRANDA
Centrocampistas
4. M. SUÁREZ
6. CAMACHO
7. MOVILLA
8. RAÚL GARCÍA
10. JURADO
12. AUGUSTO
19. FRAN MÉRIDA
Delanteros
7. DAVID VILLA
9. FALCAO
11. M. RODRÍGUEZ
La convocatoria del América
- Adolfo Ríos
- Adrián Chávez Ortiz
- Miguel Layún
- Francisco Javier Rodríguez (Maza)
- Aquivaldo Mosquera
- Ricardo Rojas (El Cuervo)
- Óscar “Kevin” Rojas
- Germán Villa
- Jesús Molina
- Rubens Sambueza
- Osvaldo Martínez
- Cuauhtémoc Blanco
- Luis Roberto Alves Zague
- Oribe Peralta
- Salvador Cabañas
- Claudio López (El Piojo)
- Luis Hernández (El Matador)
Datos del partido
- Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026
- Hora: 18:00 hrs (Apertura de puertas a las 16:00 hrs)
- Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla
- Formato: Dos tiempos de 40 minutos (definición por penales en caso de empate)
Finalmente, se espera que sea un partido lleno de emociones desde el primer minuto, aún más, por la calidad de los nombres que hay en cada equipo.