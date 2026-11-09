Liga BBVA MX Apertura 2026; equipos clasificados a la Liguilla, eliminados y los que todavía pelean por un lugar

La Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 culminó este pasado domingo dejando a tres equipos luchando por el primer puesto en la tabla, cinco clasificados, cuatro eliminados y nueve conjuntos que luchan por tres boletos para la Liguilla.

Equipos que luchan por el primer puesto de la tabla del Apertura 2026

Cruz Azul se encuentra en la cima de la tabla con 32 puntos, seguido por Chivas y América con 30 unidades. Un triunfo de La Máquina o un empate sin que gane el América en la Jornada 17, aseguraría el primer puesto, mientras Guadalajara subiría al primer lugar su gana, mientras las Águilas estarían en la cima si ganan su último partido, y que Cruz Azul y Chivas no ganen. El conjunto cementero y el Rebaño se enfrentan en el Akron y América visita a Tigres en el Volcán.

Equipos clasificados a la Liguilla del Apertura 2026

Toluca y Atlas, con 27 puntos cada uno, tienen asegurado su boleto a la siguiente fase, junto a Cruz Azul, Guadalajara y América, y solo buscan conseguir un mejor puesto en la clasificación. Los dirigidos por Mohamed podrían llegar al segundo puesto de la tabla si los resultados le son favorables.

9 equipos luchan por 3 boletos para la Liguilla

Santos Laguna (25 puntos), León (23 puntos), Pachuca (22 puntos), Tijuana (22 puntos), Monterrey (21 puntos), Pumas (21 puntos), Querétaro (20 puntos), Puebla (19 puntos), Atletico de San Luis (19 puntos), son las escuadras que aspiran por uno de los 3 lugares que faltan para completar la Liguilla.

El conjunto lagunero y la Fiera tienen en sus manos subirse a la siguiente fase, ya que con una victoria aseguran su bolezresante es que los dos equipos se enfrentan en la Jornada 17 en la cancha del Estadio Corona.

Por su parte, Monterrey y Querétaro también tiene en sus manos el pase a la Liguilla luego que les quedan dos partidos por jugar y con sendas victoria aseguran un lugar. Los Rayados y Gallos Blancos se enfrentan entre si en partido correspondiente a las J7 y en la última, el conjunto regio visita a Pumas y los queretanos reciben al Necaxa.

Pachuca, Xolos, Pumas, Puebla y Atletico de San Luis necesitan ganar su último encuentro y esperar combinación de resultados.

Equipos eliminados del Apertura 2026

Tigres, Atlante, Necaxa y Juárez ya solo esperan terminar con orgullo el torneo y planear el Clausura 2026