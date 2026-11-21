Espectacular jornada sabatina de la fecha 17 del Apertura 2026 para definir a los ocho invitados a la liguilla en el presente certamen. Rayados de Monterrey dio la campanada tras meterse de último minuto a la lucha por el título tras su triunfo en el Estadio Olímpico Universitario y dejar aún más maltratados a los Pumas de la UNAM.

El Club León arruinó la fiesta en la Comarca Lagunera tras un gol de último minuto que dejó sin liguilla a los Guerreros de Santos Laguna. Por otro lado, los Tuzos del Pachuca hicieron la tarea en casa al vencer a los Diablos Rojos del Toluca y clasificarse a la liguilla.

Clasificados a la liguilla

Cruz Azul 32 América 30 Chivas 30 Atlas 28 Toluca 27 Rayados 27 León 26 Pachuca 25

Eliminados

Xolos de Tijuana

Santos Laguna

Pumas de la UNAM

Puebla

Atlético San Luis

Querétaro

Tigres

Atlante

Necaxa

FC Juárez

Serie definida de cuartos de final

De momento, la única llave ya concretada es la del Atlas de Guadalajara contra los Diablos Rojos del Toluca. El equipo de Hernán Crespo se quedó con el cuarto lugar de la tabla general gracias a su empate en la frontera norte del país ante los Bravos de Juárez, mientras que, el equipo mexiquense bajó al quinto lugar tras su derrota contra los Tuzos del Pachuca.