Liga MX Femenil HOY: hora exacta de los cuartos de final y qué necesita América y Rayadas de Monterrey para clasificar a semifinales

Se definen los últimos dos boletos a las Semifinales del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil este domingo 15 de noviembre. Los otros lugares ya están definidos y son para Guadalajara y Pumas.

Tras los encuentros disputados a media semana, Rayadas de Monterrey y las Águilas del América llegan con ventaja en el marcador global, además de contar con el respaldo del reglamento de competencia, el cual otorga el pase al equipo mejor ubicado en la tabla general en caso de empate tras los 180 minutos.

Rayadas vs. Pachuca: Monterrey quiere sentenciar en el Gigante de Acero

El primer compromiso de la cartelera dominical se disputará en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio BBVA. El conjunto regiomontano llega con el panorama favorable tras imponerse 0-1 en su visita al Estadio Hidalgo, resultado que obliga a las Tuzas a buscar una hazaña fuera de casa.

Gracias a que Rayadas finalizó en una mejor posición en la clasificación general del certamen (con 37 unidades por 19 de las hidalguenses), los escenarios para que Monterrey clasifique a Semifinales son claros:

Ganar por cualquier marcador en el partido de vuelta.

Empatar por cualquier resultado en los 90 minutos.

Perder por diferencia de un gol (0-1, 1-2, 2-3, etc.), ya que el empate global las favorece por criterio de tabla.

Para eliminar a las locales, Pachuca está obligado a ganar por una diferencia mínima de dos anotaciones.

Toluca vs. América: Las Águilas buscan sellar el trámite en el Infierno

Más tarde, a las 21:10 horas, el Estadio Nemesio Diez abrirá sus puertas para el choque entre Toluca y América, serie que invirtió sus localías debido a compromisos previos del Estadio Banorte. Las dirigidas por Ángel Villacampa tienen pie y medio en la siguiente ronda luego de golear 3-0 en el duelo de ida.

Al haber sumado más puntos que las Diablas Rojas en la fase regular (37 contra 27), América avanzará a Semifinales si cumple con cualquiera de estas combinaciones:

Ganar o empatar en la capital mexiquense.

Perder hasta por tres goles de diferencia (0-3, 1-4, etc.), puesto que igualar el global les otorga el boleto por su ubicación en la tabla.

Toluca necesita una victoria por cuatro o más goles para revertir la eliminatoria.