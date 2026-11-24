Este martes 24 de noviembre del 2026, el Chiringuito TV le preguntó al portero Álex Padilla por la posibilidad de dispútar el Mundial de 2030 con la Selección Mexicana, en España, país de nacimiento por lo que sería jugar con México en su propia casa.

El portero fue claro y aseguró que todvaía falta mucho para el Mundial, que claro quiere jugarlo con la Selección pero se va a centrat en el día a día, trabajar por ello y el futuro será el que lo dirá.

“A ver, yo creo que esta muy lejos eso. Todavía queda muchas temporadas para el 2030. Pero quien no quiere jugar un Mundial con su Selección, entonces. Centrarme en el día a día, trabajar para ello y el futuro lo dirá”.

🤔 ¿Sueña Álex Padilla con jugar el mundial 2030 en San Mamés con la selección mexicana?



🗣️ “Quien no quiere jugar un mundial con su selección”



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Álex Padilla solo ha disputado un juego con la Selección Mexicana

Álex Padilla tendrá un duro reto para poder hacerse con el puesto de primer portero para el Mundial 2030 pues la competencia con el Tala Rangel no será nada sencilla. Además, con la recuperación de Malagón y la actuación de otros grandes guardametas de la Liga BBVA MX que puedan meterse.

Por el momento, solo registra un juego disputado con México que fue ante Chile y terminó con la derrota de la Selección 2-0. Un juego en el que logró hacer dos atajadas en un total de cuatro disparos a puerta.

Padilla elogia a Unai Simón

Padilla se encuentra contento de compartir vestuario con Unai Simón, galardonado con el Premio Yashin al mejor portero del mundo en la gala del Balón de Oro.

“No puedo tener un mejor compañero para aprender, para crecer, para pedirle consejos, para escucharle y para trabajar día a día y competir con él. Para mí es un privilegio”.