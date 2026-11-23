El Club América atraviesa días difíciles previo a la Liguilla del Apertura 2026. Pese a que lograron clasificar a la fase final de forma anticipada, el equipo de Guillermo Almada fue perdiendo contundencia con el paso de las jornadas y ahora llega a la Fiesta Grande con más dudas que certezas. La derrota ante Tigres en la Jornada 17 no hizo más que poner en duda su futuro en el torneo.

Tras haber caído en el Estadio Universitario con un solitario gol de Juan Brunetta, el América llegó a cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria por Liga BBVA MX. Un triunfo ante los universitarios en la última fecha habría colocado a las Águilas como líderes del Apertura 2026, pero la derrota los delegó a la tercera posición y ahora se preparan para enfrentar a Rayados de Monterrey en cuartos de final.

América reaviva fantasmas del año 2022

No ganar en cinco compromisos consecutivos no es habitual en el América y, para remontarnos a un escenario similar, hay que regresar cuatro años atrás. Resulta que la última vez que esto sucedió fue en el Clausura 2022, cuando el cuadro azulcrema atravesó un bache aún mayor al acumular seis partidos al hilo sin conocer el triunfo entre los meses de febrero y marzo.

Pachuca hunde al América Aviles Hurtado celebrates his goal 0-2 of Pachuca during the game America vs Pachuca, corresponding to day 06 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on February 20, 2022. Aviles Hurtado celebra su gol 0-2 de Pachuca durante el partido America vs Pachuca, correspondiente a la jornada 06 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 20 de Febrero de 2022. (Adrian Macias/Adrian Macias)

En aquella oportunidad, la mala racha de las Águilas comenzó con una derrota por 2-1 ante Mazatlán en la Jornada 2 y se profundizó aún más al caer por 3-1 frente a Pachuca en condición de local. Después sumó dos empates contra Pumas y Querétaro, otra derrota contra Monterrey y una nueva igualdad ante Chivas.

Si bien es cierto que luego lograron recomponerse para poder clasificar a la Liguilla, la historia no terminó de la mejor manera para los de Coapa. Fueron eliminados por los Tuzos al recibir un contundente 4-1 en el marcador global en la instancia de semifinales.

Monterrey será el rival del América en cuartos de final del Apertura 2026

El equipo que contribuyó a profundizar la mala racha del América en 2022 será ahora su primer rival en la Fiesta Grande. Los Rayados de Monterrey, dirigidos por Matías Almeyda, aseguraron su boleto a la Liguilla con un triunfo por 2-0 ante Pumas en Ciudad Universitaria y terminaron la fase regular en el sexto lugar, con 27 puntos.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Queretaro vs Monterrey Diego Rossi celebrates his goal 0-1 of Monterrey during the 7th round match between Queretaro vs (and) Monterrey as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at La Corregidora Stadium, on November 14, 2026 in Santiago de Queretaro, Mexico. (Adrian Macias/Adrian Macias)

Ambos equipos ya se enfrentaron en la Jornada 11 del Apertura 2026 y empataron 1-1 en el Estadio Banorte. Esta vez, la ida se disputará en el Estadio BBVA y la vuelta se jugará en la casa de las Águilas. Por haber terminado terceros, a los de Guillermo Almada les bastará con empatar en el marcador global para avanzar a semifinales.

Para los de Coapa, la serie también representa una oportunidad de revancha. Hace un año, Rayados los eliminó en esta misma instancia por 3-2 en el global, con un gol en tiempo de compensación en el partido de vuelta. Ahora, el América tendrá la oportunidad de sacarse esa espina y dejar atrás su racha de cinco partidos sin ganar.