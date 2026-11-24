Este martes 24 de noviembre del 2026, Toluca y Antonio Mohamed dieron a conocer de manera oficial su salida del equipo al terminar la Copa Intercontinental de la FIFA y el Apertura 2026, y con la salida de una pieza fundamental del equipo, la afición de los diablos explotó en las redes sociales.

El entrenador tuvo una conferencia de prensa en la cual dio a conocer su decisión y el equipo lo confirmó en un comunicado en el que señalan que se termina la relación de comun acuerdo.

“A nuestra gran afición y a la opinión pública: El Deportivo Toluca FC informa que de común acuerdo con la institución, Antonio ‘Turco’ Mohamed concluirá su ciclo como director técnico de nuestra institución al finalizar su participación en la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA”.

Comunicado oficial

Un legado que será recordado por generaciones 👹🏆 ¡Gracias, Turco! pic.twitter.com/j10sRUceGR — Toluca FC (@TolucaFC) November 25, 2026

La reacción de la afición de Toluca a la salida de Turco Mohamed

La afición llenó las publicaciones en agradecimientos al entrenador Antonio ‘Turco’ Mohamed. Le agradecieron por todos los titulos, aseguran que es el mejor entrenador en la historia y le dieron las muestras de cariño.

“No llores porque ya se terminó, sonríe porque sucedió Gracias por todo Turco! Siempre Diablo!”

“Gracias por todo turco, siempre serás el mejor DT en la historia del toluquita ❤️👹”

Gracias Turco!

Gracias por todo, toda la afición está agradecida y no hay como pagarte que nos devolvieras la ilusión

Hoy toca llorar como aquel 25 de mayo



Mil gracias 😭 pic.twitter.com/a3kqlsfQi6 — Diablinho 🇲🇽 (@serrano11mtz) November 25, 2026

“Se va el mejor técnico argentino de la historia del Toluca”

“Te amo con todo mi corazón Turco, te extrañaré”

“Gracias por todo Turco. Te vamos a extrañar y no te has ido aun. Dejenme quiero estar solo che”.

“Porque nos devolviste la ilusión y nos hiciste vivir dos años increíbles. Siempre en nuestros ❤️👹"

Porque nos devolviste la ilusión y nos hiciste vivir dos años increíbles. Siempre en nuestros ❤️👹 pic.twitter.com/EOiwUfFVar — Angelic (@adediegor) November 25, 2026

“Gracias Turco!Gracias por todo, toda la afición está agradecida y no hay como pagarte que nos devolvieras la ilusión Hoy toca llorar como aquel 25 de mayo”

El mensaje de Christian Martinoli a Mohamed

Martinoli aprovechó para agradecer en la publicación de Toluca y el mensaje que le dejó fue:

A lo Cerati: “Gracias totales”