La cancha del Estadio Jalisco verá a los Rojinegros del Atlas enfrentarse a los Tuzos del Pachuca; los locales tienen el anhelo de vencer, sumar tres puntos y asaltar en los primeros puestos del torneo pensando en llegar a ser líderes generales, pero enfrente tienen a unos Tuzos que están en su último suspiro para ir a Liguilla.

Atlas ahora mismo es cuarto del torneo pero peleando codo a codo con América, Chivas y Cruz Azul, pero es tan cerrado el final que si los de Crespo no suman podrían caer lugares entre la fecha 16 y 17 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Atlas, que encuentra su mejor forma y ve en Esteves y Monzón a dos buenos refuerzos que han sido clave en el torneo, buscarán ser quienes le den el triunfo, respaldados por la defensa y Camilo Vargas, un tipo seguro bajo los tres palos.

Así llegan Atlas y Pachuca para el partido de Jornada 16 en el Estadio Jalisco

Atlas: 15 PJ | 8 JG | 3 PE | 4 PP | 27 PUNTOS

PACHUCA 15 PJ | 5 PG | 4 PE | 6 PP | 19 PUNTOS

Hora del partido Atlas vs Pachuca Apertura 2026 Liga MX

El comienzo del partido de Atlas ante Pachuca, será a las 5:00 de la tarde de este sábado 7 de noviembre.