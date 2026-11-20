Este domingo 22 de noviembre se enfrentan Chivas y Cruz Azul en el Estadio Akron, por la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El encuentro será determinante para definir al líder general, ya que ambos equipos llegan con posibilidades de terminar en la cima del campeonato. Los boletos en venta general ya se agotaron, pero hay reventa legal.

Así como muchos se preguntan qué necesita Chivas para quedarse con el liderato, también surge la inquietud por los boletos. Las entradas de venta directa están agotadas en todas las ubicaciones, mientras que en la modalidad de reventa hay tickets que rondan los 3,500 pesos mexicanos en zonas como T1-20. También se pueden liberar otras zonas previo al juego.

Liga BBVA MX Clausura 2026 Guadalajara vs Cruz Azul - SFV Omar Campos (L) of Cruz Azul fights for the ball with Hugo Camberos (R) of Guadalajara during the semifinals second leg match between Guadalajara vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Jalisco Stadium, on May 16, 2026 in Guadalajara, Jalisco Mexico. (Javier Palacios/Javier Palacios)

Precios de los boletos de Chivas vs. Cruz Azul

Los aficionados que quieran asistir al partido en el Estadio Akron se encuentran con un panorama complicado: ya no hay boletos disponibles en venta directa y deben comprar entradas mediante la modalidad “Venta entre fans”, que permite a otros aficionados que no puedan asistir liberar sus lugares.

Venta directa: Boletos agotados en todas las ubicaciones.

Boletos agotados en todas las ubicaciones. Venta entre fans: Entradas que rondan los $3,500 pesos mexicanos en zonas como T1-20.

Entradas que rondan los $3,500 pesos mexicanos en zonas como T1-20. Otras ubicaciones: Se puede ingresar a la plataforma y esperar que algún aficionado libere boletos en otra zona del estadio. Los precios de reventa pueden variar dependiendo de la ubicación y de la disponibilidad.

Chivas vs. Cruz Azul: Precio y cómo comprar boletos para ver el partido en el Estadio Akron Boletos para Guadalajara vs. Cruz Azul (Foto: Boletomovil)

¿Cómo comprar entradas para Chivas vs. Cruz Azul? Paso a paso

Para intentar conseguir boletos para el partido de la Jornada 17 del Apertura 2026, los aficionados deben ingresar a la plataforma de venta y seguir este procedimiento:

Ingresar al sitio web de Boletomóvil.

Seleccionar el evento Chivas vs. Cruz Azul.

Elegir la opción “Comprar boletos”.

Seleccionar la cantidad de entradas que se desean adquirir.

Escoger “Venta entre fans” (reventa, pues la venta directa se agotó).

(reventa, pues la venta directa se agotó). Elegir la zona del Estadio Akron.

Seleccionar los asientos disponibles, si algún aficionado liberó entradas.

Ingresar un número de teléfono.

Introducir el código de verificación que llegará por WhatsApp.

Finalizar la compra.

Liga BBVA MX Clausura 2026 Guadalajara vs Cruz Azul - SFV Angel Sepulveda (L) of Guadalajara fights for the ball with Agustin Palavecino (R) of Cruz Azul during the semifinals second leg match between Guadalajara vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Jalisco Stadium, on May 16, 2026 in Guadalajara, Jalisco Mexico. (Luis Fernando Toris/Luis Fernando Toris)

El partido comenzará a las 17:07 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Akron. Cruz Azul llega como líder general con 32 puntos, por lo que depende de sí mismo para asegurar el superliderato. Los dirigidos por Joel Huiqui atraviesan una racha de 5 victorias consecutivas.

En tanto, Chivas ocupa va 3º con 30 unidades, empatado con América y a dos puntos de La Máquina. El equipo de Gabriel Milito buscará aprovechar su condición de local para quedarse con el triunfo y pelear por el primer lugar del Apertura 2026.