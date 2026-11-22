El Club América perdió toda posibilidad de finalizar la fase regular del Apertura 2026 como líder. El equipo dirigido por Guillermo Almada cayó por 1-0 ante Tigres en su visita al Estadio Universitario y permanece ubicado en la segunda posición de la tabla general con 30 puntos. Pese a que necesitaba un triunfo para soñar con el liderato, las Águilas estuvieron lejos de mostrar su mejor versión.

Christian Martinoli, narrador de TV Azteca, fue uno de los grandes críticos del América tras lo sucedido en El Volcán. Juan Brunetta fue el encargado de apagar todas las esperanzas azulcremas con un remate perfecto de tiro libre en los minutos finales del encuentro. Tras su relato, el ‘Deus’ no dudó en destacar las debilidades que mostró el cuadro de Coapa en su visita a San Nicolás de los Garza.

Martinoli apunta contra el América y su estilo de juego

“El América se vino a arrastrar al Universitario, no vino por el liderato, fue y vino para atrás y termina perdiendo como equipo chico. Increíble con la historia del América vino a no jugar a Nuevo León, vino a no aspirar al liderato, vino por no jugar y así va a perder 1-0”, expresó Martinoli en su relato.

El América estuvo lejos de mostrar su mejor nivel y los aficionados quedaron muy molestos con la actitud del equipo. Con la derrota, las Águilas quedaron a dos puntos de Cruz Azul, el único líder del campeonato, y todavía pueden ser rebasados por Chivas si consiguen empatar o ganar ante los cementeros en el cierre de la Jornada 17.

Christian Martinoli: “El America se vino a arrastrar y termina perdiendo como equipo chico, increíble con la historia del América vino a no jugar, a no aspirar al liderato”. Por culpa de Guillermo Almada le tengo que dar la razón. https://t.co/faZKSv9yGm — Roberto Haz (@tudimebeto) November 22, 2026

¿Qué rival podría enfrentar el América en cuartos de final?

El Club América se enfrentará a León o Rayados de Monterrey en los cuartos de final de la Liguilla. El rival de las Águilas se definirá este domingo 22 de noviembre, cuando Chivas reciba a Cruz Azul en el Estadio Akron.

Si Cruz Azul gana, el conjunto de Guillermo Almada conservará el segundo lugar y se medirá con León, que terminó séptimo con 26 puntos. Si Chivas empata o gana, el Rebaño superará al América, que caerá al tercer puesto y se verá las caras con Rayados, sexto con 27 unidades.

En cualquiera de los dos escenarios, el cuadro de Coapa abrirá la serie como visitante y disputará el partido de vuelta en el Estadio Banorte.