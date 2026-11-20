Mientras muchos se preguntan qué necesitan Cruz Azul, Chivas y América para quedarse con el liderato, el Guadalajara recibe a La Máquina este domingo 22 de noviembre, en un encuentro correspondiente a la Jornada 17. El compromiso se disputará en Zapopan, Jalisco. ¿Y el clima?

Así como Gabriel Milito está tomando decisiones en Chivas, ahora piensa únicamente en Cruz Azul. También hay expectativa por las condiciones meteorológicas que acompañarán el encuentro. Se espera una tarde templada, con cielo parcialmente soleado y muy pocas posibilidades de lluvia en el Estadio Akron.

Estadio Akron

¿Cómo estará el clima en Jalisco durante Chivas vs Cruz Azul?

El pronóstico para Zapopan anticipa condiciones favorables para disputar el partido. A las 17:00 horas, cuando comenzará el encuentro, se esperan estos detalles meteorológicos para el juego de Chivas vs Cruz Azul:

Temperatura: 24 °C.

24 °C. Condición del cielo: Parcialmente soleado.

Parcialmente soleado. Probabilidad de lluvia: 5 %.

5 %. Humedad: 46 %.

46 %. Viento: Del oeste, a aproximadamente 6 km/h.

Liga BBVA MX Clausura 2026 Guadalajara vs Cruz Azul - SFV Angel Sepulveda (L) of Guadalajara fights for the ball with Agustin Palavecino (R) of Cruz Azul during the semifinals second leg match between Guadalajara vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Jalisco Stadium, on May 16, 2026 in Guadalajara, Jalisco Mexico. (Luis Fernando Toris/Luis Fernando Toris)

En cuanto a las alertas meteorológicas, no se anticipan condiciones adversas por precipitaciones o vientos fuertes. El ambiente templado y seco será una de las características de la tarde en Zapopan.

¿Cuándo juegan Chivas vs Cruz Azul y dónde ver el partido?

Los de Gabriel Milito se enfrentan a los de Joel Huiqui en un encuentro que definirá el liderato del Apertura 2026. Estos son los datos para seguir el compromiso:

Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026.

Hora: 17:00 (tiempo del centro de México).

Estadio: Akron, Zapopan, Jalisco.

Liga BBVA MX Clausura 2026 Guadalajara vs Cruz Azul - SFV Omar Campos (L) of Cruz Azul fights for the ball with Hugo Camberos (R) of Guadalajara during the semifinals second leg match between Guadalajara vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Jalisco Stadium, on May 16, 2026 in Guadalajara, Jalisco Mexico. (Javier Palacios/Javier Palacios)

Cruz Azul ocupa el primer puesto con 32 puntos y depende de sí mismo para asegurar el liderato general. El equipo de Joel Huiqui atraviesa una racha de 5 victorias consecutivas. La Máquina viene de 9 juegos sin perder ante el Rebaño Sagrado, 6 de ellos con Milito en la banca rival.

Del otro lado, Chivas se encuentra en el tercer puesto con 30 puntos y también tiene posibilidades de terminar en la cima. El equipo de Gabriel Milito ganó 3 y empató 2 de sus últimos 5 juegos. Cuenta con la mejor defensa del campeonato torneo. Sin dudas se trata de un juego que promete mucho y el clima no será ningún impedimento.