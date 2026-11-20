Cruz Azul, Club América y Chivas llegan a la última jornada del Apertura 2026 con la clasificación a la Liguilla asegurada. Sin embargo, todavía queda algo importante por resolver entre los tres: el liderato de la Liga BBVA MX. Terminar primero puede definir el rival, la localía y hasta el equipo que avanza si una eliminatoria termina empatada.

América ya sabe lo que significa estar del otro lado. En los Cuartos de Final del Clausura 2026 igualó 3-3 en los dos partidos contra Pumas y quedó eliminado con un 6-6 en el marcador global. Los universitarios avanzaron porque habían terminado primeros en la tabla general, mientras que las Águilas se habían clasificado en el octavo puesto.

¿Qué ventajas tiene el líder del Apertura 2026 en la Liguilla?

Los ocho primeros avanzan directamente a Cuartos de Final, donde el superlíder se mide con el octavo y disputa la vuelta en casa. Si el marcador global termina empatado, el boleto a Semifinales es para el equipo mejor ubicado en la fase regular, tal como establece el reglamento de competencia.

_LMX_C26_CFV_UNAM_AME_ during the Quarterfinals second leg match between Pumas UNAM vs (and) America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on May 10, 2026 in Mexico City, Mexico. (Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT)

En Semifinales se vuelven a ordenar los cuatro clasificados según su posición en la tabla. Si el líder sigue en carrera, enfrentará al peor ubicado de los cuatro, volverá a cerrar como local y tendrá a su favor el empate global. Ahí está la diferencia con terminar segundo o tercero: ambos tienen el desempate a favor en Cuartos, pero podrían enfrentar a un equipo mejor ubicado en la siguiente ronda.

Si el superlíder llega a la Final, puede elegir disputar la vuelta en casa. En esa instancia, un empate global lleva la serie a tiempos extra y, si la igualdad persiste, a penales. En el Clausura 2026, Pumas recibió la vuelta en Ciudad Universitaria, pero Cruz Azul, que había terminado tercero, se impuso por 2-1 y levantó el título.

¿Cuántos superlíderes fueron campeones en los últimos torneos?

En los diez torneos disputados entre el Apertura 2021 y el Clausura 2026, seis superlíderes llegaron a la Final y cuatro se coronaron. América lo consiguió en el Apertura 2023 y el Clausura 2024, mientras que Toluca lo hizo en el Clausura 2025 y el Apertura 2025. En el último de esos títulos, los Diablos Rojos cerraron en el Nemesio Diez y necesitaron los penales para vencer a Tigres tras igualar 2-2 en el global.