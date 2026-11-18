Mientras que Cruz Azul busca a un refuerzo top, la directiva también trabaja para asegurar la continuidad de uno de sus futbolistas más importantes. Se trata de Willer Ditta, defensor colombiano que se convirtió en una pieza fundamental de la zaga celeste desde su llegada en 2023. Ahora, le renovarían el contrato.

Así como La Máquina podría despedirse de Erik Lira, también busca evitar la salida de otro de sus referentes. De acuerdo con distintos reportes, la renovación de Ditta está muy avanzada y el nuevo acuerdo lo vincularía con el club hasta el verano de 2029.

Willer Ditta, jugador de Cruz Azul

Cruz Azul renovaría a Willer Ditta con un blindaje

La intención de la institución es mantener al colombiano como parte importante del plantel que afrontará el centenario de Cruz Azul en 2027. Según información trascendida, las negociaciones están prácticamente cerradas y solamente restarían algunos detalles para formalizar el acuerdo.

La renovación incluiría una mejora salarial y un incremento considerable en su cláusula de rescisión. De esta manera, el club buscaría proteger a uno de sus titulares ante el interés que habría despertado en equipos del extranjero, entre ellos River Plate y algunos conjuntos de Medio Oriente.

Cruz Azul Pumas Willer Ditta (Mexsport)

El buen rendimiento de Willer Ditta desde su llegada a Cruz Azul

Ditta llegó procedente de Newell’s Old Boys en 2023 y desde entonces acumuló 155 partidos con La Máquina, con 5 goles y 3 asistencias. Su regularidad le permitió consolidarse como titular, con todos los entrenadores.

Durante su etapa en el club consiguió un campeonato de Liga MX, la Concacaf Champions Cup y el Campeón de Campeones. Además, recibió el reconocimiento al mejor defensa central de la temporada 2024-25 y formó parte de la Selección de Colombia que disputó el Mundial 2026, aunque no tuvo minutos.

Willer Ditta Willer Ditta decidió quedarse en Cruz Azul para disputar el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX (@willerditta4)

Su potencia física, capacidad en el juego aéreo, anticipación y liderazgo lo convirtieron en uno de los futbolistas más importantes de la defensa cementera. Si se concreta la extensión hasta 2029, podría completar al menos 6 años en La Noria.

Los números de Willer Ditta en Cruz Azul

De acuerdo a los números de BeSoccer, estas son las estadísticas de Willer Ditta en La Máquina Cementera: