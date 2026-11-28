Denis Bouanga es un futbolista que ha estado en el radar del Club América en varios mercados de fichajes. Su calidad mantuvo a los aficionados azulcremas ilusionados con su posible llegada, pero su situación no pasó más allá de simples rumores. Sin embargo, el jugador gabonés volvió a tocar el tema de conversación sobre las Águilas y sus palabras sorprendieron a más de uno.

Recientemente, Bouanga brindó una entrevista para AS México y allí se expresó abiertamente sobre el América. Si bien es cierto que el delantero no se ofreció a llegar a Coapa de forma directa, su testimonio dejó expuesto su deseo y encendió las esperanzas de los aficionados azulcremas. ¿Qué fue lo que dijo?

Denis Bouanga se rinde ante el América

“Soy un gran fanático del América, me gustan los aficionados, me gusta el equipo y todo lo que rodea el América. Cuando jugamos contra América en casa en el Mundial fue impresionante, ver tantos amarillos…”, comenzó diciendo el futbolista africano.

“¡A mi hijo también le encanta el América! Por tanto ruido, por todos los buenos futbolistas que juegan allí, es un buen equipo en México… A todos les gusta el América en todas partes, y eso es agradable”, continuó diciendo destacando la popularidad que tiene la institución más allá del territorio mexicano.

Club América América acumula malos resultados previo a la Liguilla (X: @ClubAmerica)

Finalmente, Bouanga señaló que muchos fanáticos de las Águilas le enviaron mensajes para que fiche por el América: “Tantos fanáticos de ellos me mandaron mensajes las últimas veces que nos enfrentamos. ‘Eres un buen jugador, ven al América’, de ese estilo. Les agradezco mucho. Me hace muy feliz porque América es un buen club. Siempre que puedo veo los partidos, tienen grandes jugadores, Brian Rodríguez es uno de ellos”, cerró.

¿Cuánto vale Bouanga en el mercado y hasta cuándo tiene contrato?

De acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, Denis Bouanga tiene un valor de mercado de 8 millones de euros. Sin embargo, uno de los principales obstáculos que tendría el América para hacerse con los servicios del futbolista gabonés es su situación contractual con Los Angeles FC.

Resulta que el delantero de 32 años renovó su vínculo con el equipo de la MLS en febrero de 2026 y tiene contrato hasta diciembre de 2028, con opción a extenderlo hasta la temporada 2029-2030. De esta manera, si las Águilas tienen intenciones de incorporar al atacante africano en el próximo mercado de fichajes, deberán negociar su salida con el conjunto estadounidense.