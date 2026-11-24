Antonio Mohamed, entrenador del Toluca ha decidido decir adiós al equipo tras dos años al frente y seis campeonatos conseguidos incluyendo un bicampeonato; para evitar versiones y rumores, el propio ‘Turco’ reveló lo que lo ha llevado a tomar esta decisión.

Mohamed se va de Toluca Previo al inicio de la Liguilla, Toluca anunció que Mohamed dejará la dirección técnica. (REUTERS)

Mohamed llegó el 16 de diciembre del 2024 al frente de Toluca con muchas expectativas y objetivos, y luego de ese periodo puede irse con un legado y palmarés que llaman la atención, además de la chance de pelear por dos campeonatos más, lo que sería cerrar un ciclo a lo grande.

Ha sido tal el nivel de competencia, los torneos que han enfrentado, los viajes, sesiones de entrenamiento, análisis de rivales y además celebraciones, que Mohamed ha comenzado a sentir ese desgaste y es el motivo principal de su despedida del cuadro mexiquense.

“Me voy porque este equipo merece toda mi energía y después de dos años yo ya no la tengi. Me voy a descansar”, comentó Mohamed en la rueda de prensa.

“Es un desgaste normal de dos años, de haber competido en lo más alto, y cuando entregas todo todo, creo que no voy a estar con la energía el año que viene. Siendo siceros con el club y estos jugadores merecen darlo todo”, explicó Mohamed quien agregó que es un trabajo “desgastante y demandante” por lo que es mejor llegar hasta este lugar.