Antonio Mohamed, entrenador del Toluca ha decidido decir adiós al equipo tras dos años al frente y seis campeonatos conseguidos incluyendo un bicampeonato; para evitar versiones y rumores, el propio ‘Turco’ reveló lo que lo ha llevado a tomar esta decisión.
Mohamed llegó el 16 de diciembre del 2024 al frente de Toluca con muchas expectativas y objetivos, y luego de ese periodo puede irse con un legado y palmarés que llaman la atención, además de la chance de pelear por dos campeonatos más, lo que sería cerrar un ciclo a lo grande.
Ha sido tal el nivel de competencia, los torneos que han enfrentado, los viajes, sesiones de entrenamiento, análisis de rivales y además celebraciones, que Mohamed ha comenzado a sentir ese desgaste y es el motivo principal de su despedida del cuadro mexiquense.
“Me voy porque este equipo merece toda mi energía y después de dos años yo ya no la tengi. Me voy a descansar”, comentó Mohamed en la rueda de prensa.
“Es un desgaste normal de dos años, de haber competido en lo más alto, y cuando entregas todo todo, creo que no voy a estar con la energía el año que viene. Siendo siceros con el club y estos jugadores merecen darlo todo”, explicó Mohamed quien agregó que es un trabajo “desgastante y demandante” por lo que es mejor llegar hasta este lugar.