Gabriel Milito tiene a la mejor defensa del torneo en Chivas y este dato lo respalda

Así como el ex América, Zague, elogió a Chivas en TV Azteca; el equipo de Gabriel Milito tiene argumentos para ser considerado uno de los principales candidatos al título del Apertura 2026. Aunque la falta de gol ha generado preocupación en Guadalajara, la solidez defensiva es una estadística que respalda el trabajo del “Rebaño Sagrado”.

Mientras que Chivas tiene lesionados, el Guadalajara ha conseguido mantener una de las zagas más confiables de la Liga BBVA MX. Con apenas 15 goles recibidos en 16 partidos, el conjunto rojiblanco presume la mejor defensa del campeonato y buscará conservar esa condición antes de comenzar la Liguilla.

Gabriel Milito Chivas Luis Romo, José Castillo, Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Miguel Gómez están listos para la jornada 15. (Chivas)

Chivas brilla en el Apertura 2026 gracias a su fortaleza defensiva

El trabajo de Gabriel Milito comienza a reflejarse en los números defensivos del Guadalajara. Durante el Apertura 2026, Chivas recibió solamente 15 anotaciones, con un promedio de 0.93 goles en contra por encuentro.

Otro dato que respalda su rendimiento es que el Guadalajara consiguió mantener su portería a cero en 6 de los 16 partidos que disputó hasta ahora. En esa tarea ha sido importante el portero Raúl “Tala” Rangel.

Gabriel Milito envía mensaje a la directiva de Chivas (Crédito: Chivas de Guadalajara)

La mejoría no comenzó en este torneo. Durante el Clausura 2026, Guadalajara también terminó entre las defensas más destacadas, con 17 goles recibidos. Ahora, Milito consiguió mejorar esos registros de cara a la Liguilla. Eso sí, todavía le queda jugar contra Cruz Azul en el Estadio Akron, un equipo que posee 37 goles a favor.

Los equipos con menos goles en contra en el Apertura 2026

Chivas encabeza la clasificación de las mejores defensas del Apertura 2026, con una diferencia importante respecto a sus perseguidores. Así está el registro de goles recibidos de los ocho equipos con mejores números defensivos:

1. Guadalajara: 15 goles en contra.

2. Santos: 20 goles en contra.

3. Pachuca: 20 goles en contra.

4. Toluca: 21 goles en contra.

5. León: 21 goles en contra.

6. Tijuana: 22 goles en contra.

7. América: 23 goles en contra.

8. Querétaro: 23 goles en contra.

Gabriel Milito (MEXSPORT)

Con estos números, el Guadalajara llega al cierre de la fase regular con una ventaja defensiva clave. Su desafío será trasladar esa fortaleza a la Liguilla, donde cada gol recibido es fundamental.