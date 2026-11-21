El Mundial de futbol de amputados que ha tenido mucha acción y emociones esta semana, llega a su fin este domingo 22 de noviembre en Lagos de Moreno, Jalisco, donde Marruecos y Ghana se juegan todo por el primer lugar de este torneo global.

El domingo, también México jugará ante Italia para seguir definiendo el ranking del mundo, específicamente para ganar el sito 13 del mundo.

El torneo no favoreció a México pese a jugarlo como local, ante el nivel de otras selecciones, en la que por ejemplo, Brasil perdió en la Semifinal teniendo a cracks que no lograron el pase.

México además dio de qué hablar en una mala noticia, pues su jugador del Estado de México, Goyo Vega, sufrió de una ruptura de ligamentos, tras una lesión espeluznante que quedó grabada en video.

Horario de la Final del mundial de futbol de amputados de Marruecos vs Ghana

El partido que define al campeón, entre Marruecos y el equipo de Ghana, sucederá el domingo, y el canal oficial de este torneo a través de YouTube, lo tiene agendado a las 7:30 de la noche.

Se espera un partido muy competido, peleado y exigente para los equipos de Marruecos y Ghana.

La agenda completa de la Final del Mundial de amputados 2026 que se juega en México

El programa oficial del domingo 22 de noviembre en el mundial de amputados, comenzará con el México vs Italia a las 3:00 PM, más tarde a las 5:00 PM, será turno de Brasil enfrentando a Turquía por el tercer lugar del certamen que será también trepidante.

A las 6:15 de la tarde se tiene ubicada la ceremonia de clausura para que en punto de las 7:30 se juegue el Ghana ante Marruecos.